Auditoría internacional concluye que no hubo evidencia de manipulación en segunda vuelta electoral

La Auditoría Externa Internacional realizada por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), aseguró que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 se desarrolló con condiciones técnicas y operativas adecuadas, sin evidencias de manipulación o alteración sistemática de la información electoral.

El informe final evaluó de manera independiente diez componentes del proceso electoral, entre ellos los jurados de votación, el kit electoral, la plataforma aVotar, los sistemas de biometría, el preconteo, el escrutinio, los formularios E-14 y E-11, así como la consolidación y divulgación de resultados durante las etapas preelectoral, electoral y poselectoral.

Según el dictamen, “no se identificaron hallazgos ni observaciones que permitieran concluir la existencia de incumplimientos o de situaciones que afectaran el funcionamiento de los componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales auditados durante la segunda vuelta presidencial”.

La auditoría también verificó los sistemas de información, la infraestructura tecnológica y los mecanismos de seguridad utilizados durante la jornada electoral.

En ese sentido, CAPEL aseguró que “las verificaciones efectuadas no identificaron modificaciones no autorizadas, afectaciones a la integridad de la información ni incidentes que comprometieran la disponibilidad, continuidad operativa o trazabilidad de los componentes evaluados durante el desarrollo de la jornada electoral”.

De igual forma, el análisis forense de datos determinó que la información examinada presentó consistencia, integridad y coherencia estadística.

El informe concluye que “no hay evidencia de manipulación, fabricación o alteración sistemática de los datos”, por lo que emitió un concepto técnico favorable sobre los sistemas y procedimientos que respaldaron la segunda vuelta presidencial.

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