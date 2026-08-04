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04 ago 2026 Actualizado 23:54

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Política

Canciller Rosa Villavicencio representará al Gobierno en llegada de invitados a posesión de Abelardo

La canciller recibirá a las comitivas que llegarán a la ciudad de Cali

Canciller Rosa Villavicencio dice que entrevista de Carlos Lucio rompió el proceso de empalme

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A tan solo unos días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, se siguen conociendo invitados y protocolo que hagan parte de la ceremonia que tendrá lugar el próximo viernes 7 de agosto, en la ciudad de Cali.

Una de ellas, tiene que ver con la participación de la Canciller Rosa Villavicencio, quien será la representante del Gobierno en el evento de posesión presidencial.

La canciller tiene planeado llegar el próximo 6 de agosto, para recibir a las comitivas de invitados especiales que llegarán a Cali para hacer parte de este evento.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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