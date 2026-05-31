“Si quieres que el voto no sea secreto, lo puedes hacer”: MinInterior Armando Benedetti

Durante las elecciones del 31 de mayo de 2026, algunos funcionarios y simpatizantes del Gobierno, incluyendo al mismo presidente Gustavo Petro, despertaron la polémica por mostrar abiertamente el tarjetón tras ejercer su derecho al voto.

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Lo propio ocurrió con la senadora de Comunes, Sandra Ramírez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien estuvo en Caracol Radio explicando el porqué de su decisión de hacer público el voto pese a la polémica que terminó suscitándose.

¿Qué dijo Armando Benedetti sobre hacer público el voto?

El ministro de Gobierno aseguró que, aunque la ley consagra el voto secreto, lo hace a manera de protección, mas no como una obligación, siempre y cuando no se incurra en constreñimientos.

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“El voto secreto es una protección de una libertad, de un derecho que tú tienes. Ese es el primer punto y el más importante. Ahora, si tú quieres quitarle la protección al voto y quieres que no sea secreto, lo puedes hacer”, señaló Benedetti sobre su polémica acción.

Benedetti destacó que dicha protección al voto secreto surgió en la jurisprudencia en consecuencia de las épocas de violencia partidista y también para evitar el mismo constreñimiento que podría presentarse, por ejemplo, en los puestos de trabajo.

“Ahora, el problema es que yo hubiera abierto el voto y diga: ‘Es que yo doy plata si votan por esta persona que yo acabo de votar, que es Cepeda, o que yo te voy a botar si no votas, o al revés, te voy a dar puestos si votas’; eso es participación indebida en política”, argumentó.

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