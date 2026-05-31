Elecciones 2026: ¿A qué horas se sabrá si hay segunda vuelta en Colombia? Registrador responde

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En 6AM W de Caracol Radio, el registrador Hernán Penagos estuvo respondiendo, antes de la apertura de las elecciones presidenciales 2026, a todas las preguntas que persisten entre la ciudadanía y los partidos sobre las garantías en los resultados de la jornada.

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¿A qué horas se sabrá si hay segunda vuelta?

De acuerdo con el registrador nacional, Hernán Penagos, la entidad tiene ya una proyección tentativa sobre los tiempos en los que se tendrían resultados concluyentes, según los simulacros practicados y la experiencia previa.

“Nosotros calculamos que, pasadas dos horas y media, vamos a tener datos concluyentes de cómo han votado los colombianos, quiénes obtienen las mayorías y si hay o no segunda vuelta. Ese es el plazo, el tiempo que tenemos calculado conforme a las pruebas y simulacros que hemos llevado a cabo”, explicó Penagos.

Vea la transmisión en vivo de la jornada electoral HOY 31 de mayo:

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