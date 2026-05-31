Procuraduría investiga a MinTrabajo Antonio Sanguino por presunta participación indebida en política

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, anunció este 31 de mayo que ha abierto una investigación disciplinaria al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por su presunta participación indebida en política.

De acuerdo con el documento emitido por el ministerio público, esta indagación se adelanta debido a varias publicaciones en redes sociales del ministro Sanguino “en el inicio de la jornada electoral para la elección de presidente y vicepresidente de la república, del día 31 de mayo de 2025, en la ciudad de Valledupar”.

Se trató de un video que circula en redes sociales, en el cual el ministro realizó una intervención ante las autoridades locales, electorales, organismos de control y ciudadanía en la que anunciaba el inicio de la jornada.

No obstante, agrega la Procuraduría, en este video se advierte que el funcionario, en un momento de su discurso, “indica que en la jornada se presentan varias opciones, pero resaltando que una de ellas es la que respalda un proyecto de transformación y de cambio que es el que ha liderado el presidente de la República”.

Para la Procuraduría, esto “se podría entender como una muestra de apoyo a una candidatura en concreto”.

Otra investigación

La jornada electoral también dejó una segunda actuación disciplinaria por hechos similares.

La Procuraduría abrió investigación contra la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, Latia Sindy Castillo, por una presunta participación indebida en política. Según el organismo de control, la mandataria fue vista en un video publicado en TikTok usando prendas alusivas a la campaña presidencial del candidato Iván Cepeda.

Ese material será analizado dentro de la investigación para establecer si la conducta de la funcionaria pudo vulnerar las restricciones que tienen los servidores públicos frente a las actividades de carácter político y electoral.

Este es el documento emitido por la Procuraduría sobre el ministro Antonio Sanguino:

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