Elecciones 2026: Así funciona el software electoral en Colombia ¿Hace conteo de votos?

A raíz de las quejas del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, sobre el software empleado por la Registraduría en las jornadas electorales en Colombia, la empresa encargada de dicho sistema, Indra, aclaró cuál es su función.

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La compañía global española de tecnología y consultoría señaló que su rol es “tecnológico y contractual, no político ni decisorio”, saliendo al paso de los rumores sobre falta de garantías e incluso fraude a través de las herramientas tecnológicas.

Indra destaca que ha participado desde 2002 en servicios asociados a la consolidación, verificación técnica y divulgación de resultados preliminares para las elecciones en el país.

¿Qué hace Indra en las elecciones presidenciales 2026?

Indra informó que la función exclusiva que cumple en las elecciones es la de consolidar y divulgar el preconteo. Esto hace referencia al procesamiento de la información preliminar que ha sido previamente transmitida y cargada en los servidores de la Registraduría.

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El objetivo, según Indra, es poder publicar eficazmente los resultados en canales oficiales, medios y sala de prensa.

En ese sentido, la empresa entra en la fase final del preconteo, y no en la captura inicial de datos mesa a mesa. Tanto dicha transmisión desde las actas E-14 como el cargue inicial corresponden a la operación de la Registraduría que incluye a los jurados de votación, notarios y registradores.

Indra señala que no le corresponden funciones como dicho conteo inicial, selección de jurados, transmisión inicial de actas, recepción de votos y el escrutinio.

La empresa ratifica que su función exclusiva es de consolidación y divulgación de información preliminar del preconteo, la cual no tiene valor jurídico y es meramente informativa.

Las principales funciones de Indra incluyen:

Apoyar la divulgación multicanal de resultados preliminares, mediante soluciones web.

Repositorios para medios.

Sistemas de visualización.

Sala de prensa nacional multimedia.

¿Cómo funciona el software que se usa en las elecciones en Colombia?

Indra aclara que existen tres instancias o softwares empleados durante las elecciones en Colombia, que se encargan de los siguientes procesos: