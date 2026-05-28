Hace meses empezaron la manipulación de encuestas para proyectar a unas personas: Mauricio Lizcano

El candidato presidencial Mauricio Lizcano estuvo en la sección Sin Anestesia de La Luciérnaga donde habló de diferentes temas como la participación en política del presidente Gustavo Petro en la campaña de Iván Cepeda y sobre las encuestas.

Lea también: “No me arrepiento de haber sido parte de este Gobierno, actué de buena fe”: Mauricio Lizcano

Sobre las encuestas:

Tras la discusión sobre la regulación de encuestas electorales que llegó a la Sala Plena de la Corte Constitucional, se estudian las dos ponencias relacionadas con la ley de encuestas, una a cargo de la magistrada Paola Meneses y otra del magistrado Carlos Camargo.

El debate se produce en medio de un ambiente especialmente tenso por las recientes decisiones alrededor de las encuestas electorales. El CNE dejó sin efectos la medida cautelar que prohibía a la firma AtlasIntel publicar sondeos relacionados con las elecciones de 2026.

Por parte de las firmas encuestadoras, varias coinciden que los primeros lugares, con mayor votación estarán ocupados por Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Le puede interesar: Lizcano criticó a Carlos Caicedo y Roy Barreras: calificó a uno de “tramposo” y al otro de “mañoso”

Con respecto a este hecho, el candidato presidencial Mauricio Lizcano dijo en Sin Anestesia de La Luciérnaga que: “hace seis meses, a mi juicio, empezaron una manipulación de encuestas para proyectar a unas personas, incluso medios de comunicación que participaron en subir unos candidatos para que la percepción de esos medios se volviera realidad con base a ese aumento que hicieron de las encuestas infladas hace seis meses ¿Qué hicieron? ellos recogieron la plata y a nosotros nos dejaron sin financiación ese fue el segundo paso, el tercer paso es que entonces los medios buscando el rating privilegiaron a uno y excluyeron a otros y el cuarto paso, que fue casi un plan criminal, es que hay que votar con un voto útil”.

Vea la entrevista completa aquí:

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: