El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es vulgar lo que el presidente está haciendo”: Lizcano critica participación de Petro en elecciones

En ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga, el exministro y hoy candidato presidencial, Mauricio Lizcano, expresó su profundo descontento con la intervención del presidente Gustavo Petro en la actual campaña electoral.

Lizcano afirmó que la participación del presidente Petro es “absurda” y que no puede “meter más la mano”, llegando a calificar sus acciones como “vulgar”.

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO: