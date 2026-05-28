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28 may 2026 Actualizado 22:29

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“Es vulgar lo que el presidente está haciendo”: Lizcano critica participación de Petro en elecciones

El candidato Mauricio Lizcano expresó su descontento con la participación en política del presidente Gustavo Petro: “ha alcanzado unos niveles absurdos”.

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Maria José Castro

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En ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga, el exministro y hoy candidato presidencial, Mauricio Lizcano, expresó su profundo descontento con la intervención del presidente Gustavo Petro en la actual campaña electoral.

Lizcano afirmó que la participación del presidente Petro es “absurda” y que no puede “meter más la mano”, llegando a calificar sus acciones como “vulgar”.

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Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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