El dueño del equipo al que me matriculé es Gustavo Petro, pero dijo “usted no juega”: Roy Barreras

El candidato a la presidencia de Colombia, Roy Barreras estuvo hablando Sin Anestesia en La Luciérnaga de Caracol Radio sobre diferentes temas, entre ellos habló de su relación con el presidente Gustavo Petro, al respecto dijo lo siguiente:

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“El dueño del equipo donde me matriculé, el que fundé que era el Pacto Histórico, el dueño era Gustavo Petro y el dueño del equipo de pronto cambió de opinión y dijo: Roy no juega. Uno puede ser muy buen jugador, pero si dicen no juega, no juega, se jodió”, dijo.

Aseguró que “lo sacaron del llavero” porque él (Roy Barreras) no es de izquierda, al contrario, él es un hombre de centro liberal: “creo en la empresa privada, la libertad de prensa, creo que no es tiempo de agitadores, sino de proyectos”.

Relación con Gustavo Petro:

Roy Barreras comentó que a él le hubiera gustado ayudarle a gobernar al presidente Petro: “seguramente en el Congreso, las reformas hubieran pasado, hubiera tenido un ambiente más de diálogo, de alegría, de entusiasmo. Colombia tenía la esperanza de que el cambio podía ser para todos, después se radicalizó, se rompió la coalición, el país se polarizó, las reformas no volvieron a pasar y hoy tenemos esa división, que me preocupa mucho, porque si Colombia se rompe por la mitad, por la polarización, nada que esté roto funciona”, puntualizó.

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Le reconoció al mandatario su compromiso con los pobres, porque eso es auténtico, afirmó que, le falta mucho más: “creo que tiene como todo presidente muchos errores, que agita mucho, que pelea mucho, que ha roto la comunicación con las cortes, con los medios de comunicación, con los alcaldes, con los gobernadores. E insisto, un país roto, sin diálogo, no resuelve los problemas. Hay que unir al país”.

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