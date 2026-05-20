Eso no lo hacemos los revolucionarios: Carlos Caicedo confesó haberse sentido traicionado por Petro

El candidato presidencial, Carlos Caicedo, habló en los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio con Vanessa de La Torre y entregó detalles de su trayectoria política y su campaña presidencial a poco días de enfrentar la primera vuelta presidencial.

Caicedo, oriundo de Aracataca Magdalena, en el 2019 fue gobernador del Magdalena, alcalde de Santa Marta. En el 96 llegó a la rectoría de la Universidad del Magdalena y su gestión fue reconocida luego de que lograra transformar la universidad, que estaba entre las más ineficientes, en una de las mejores del país.

Además, es el líder de la Fuerza Ciudadana, un movimiento que busca representar una izquierda por fuera del petrismo y del Pacto Histórico, con el cual rompió fuerzas en el 2025.

¿Por qué se alejó del Pacto Histórico?

Según dijo, siempre ha apoyado a Petro, incluso recordó que estuvo en una consulta presidencial en el 2018 y “sacó 2.800.000, nosotros 515.000 y lo apoyamos. Y ese apoyo fue decisivo porque le ganó a Fardo por 200.000 votos apenas y pasó a segunda vuelta. Luego, en el 2022, otra vez ahí, Fuerza Ciudadana, que en ese momento la lista sacó casi 500.000 votos. Lo hemos acompañado en todas estas luchas que se han dado, pero eso no quiere decir que nosotros seamos del equipo político del presidente”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que sí hubo un rompimiento por varias razones:

“Yo no creo, sinceramente, con todo respeto, que el primer gobierno de izquierda tenga que amalgamar cualquier cantidad de caciques políticos de las regiones, e incluso de políticos tradicionales para justificar que se necesitan gobernabilidad”, dijo. “El presidente Petro sumó a su gabinete y sumó a su coalición sectores políticos tradicionales que no necesitaba. Y luego él mismo lo terminó reconociendo diciendo que había nombrado gente equivocada”, afirmó. “El tercer elemento de diferencia tiene que ver con que, hombre, si vamos a prometer, la izquierda llena siempre al pueblo de ilusión, porque es un pueblo cansado de que le incumplan, hay que cumplir y hay que ejecutar, estamos en la rama más ejecutiva”, contó.

Y aunque dijo ser consciente de que aunque Petro intentó de buena fe sacar adelante muchas reformas, no ejecutó adecuadamente el plan de desarrollo, el presupuesto general de la nación, “que son herramientas poderosísimas, es decir, puedes no sacar reformas, pero si ejecutas sistemáticamente el plan de desarrollo, puedes sacar al territorio de la desigualdad, de la inequidad”.

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