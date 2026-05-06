Es oficial, Luis Gilberto Murillo se unió a Cepeda: “hay momentos donde no basta con tener razón”

En el hotel Tequendama, Luis Gilberto Murillo oficializó su adhesión a la campaña presidencial de Iván Cepeda.

En el evento que fue liderado por María José Pizarro, el excanciller explicó que su decisión de retirarse de la contienda, es para ser coherente con las necesidades del país.

Dijo que después de haber escuchado las necesidades de los territorios, pudo entender que Colombia quiere igualdad de oportunidades y quiere cerrar brechas históricas.

“Ser coherente con ese compromiso implica entender cuándo un camino individual debe transformarse en un esfuerzo colectivo”, dijo el excanciller.

¿Cuál será la labor de Murillo en la campaña de Cepeda?

En su discurso, Murillo aseguró que su compromiso principal en la campaña presidencial de Cepeda será tender puentes.

También señalo que trabajará por el respeto a la separación de poderes, y por promover que se puede gobernar con responsabilidad y respeto hacia las Instituciones hacia el Acuerdo Nacional.

“Nos une la idea de que Colombia tiene que superar aquellas trabas o problemas del modelo neoliberal y que ha dejado la violencia que está marcado al país , que han dejado huellas degradantes”, así recibió Iván Cepeda formalmente a Luis Gilberto Murillo en su campaña presidencial.

Iván saludó al presidente Gustavo Petro y llegaron sin sus respectivas fórmulas Aida Quilcué ni Luz María Zapata