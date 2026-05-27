Elecciones 2026: ¿Cuáles son los horarios oficiales de los puestos de votación el 31 de mayo?. Persona votando en elecciones de Colombia. (Colprensa)

Este 31 de mayo, el país tendrá la primera jornada de votación para las elecciones presidenciales. Este año hay varias candidaturas que se están jugando la posibilidad de llegar a una segunda vuelta (que se desarrollará el 21 de junio) y la ciudadanía tomará la decisión en las urnas, que se abrirán a nivel nacional este domingo, pues en el exterior ya comenzaron a votar.

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En total son 41′421.973 de personas habilitadas para votar el 31 de mayo, repartidas en 122.018 mesas de votación, incluidas las que están en el exterior. Bogotá es la ciudad donde más ciudadanos están registrados para votar con un total de 20′123.481 persona; seguida de Antioquia con 5′448.240, Valle del Cauca con 3′793.190, Cundinamarca con 2′335.305 y Atlántico con 2′129.515.

Horarios de la jornada electoral:

En Colombia, la apertura de las urnas se realizará a las 8:00 de la mañana, momento en el cual los ciudadanos mayores de 18 años podrán acercarse a sus puestos de votación para ejercer su derecho al voto.

La jornada se extenderá, sin interrupciones, hasta las 4:00 de la tarde, hora en la que se cerrarán definitivamente los ingresos a los recintos electorales.

La Registraduría ha indicado que, si hay ciudadanos en las filas, siendo las 4:00 pm en punto, estos no podrán votar: “A las 4:00 p.m. se cierran las mesas de votación. Si aún hay ciudadanos haciendo fila no podrán votar después de esa hora”.

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¿Quiénes podrán votar en esta jornada electoral?

De acuerdo con cifras de la Registraduría Nacional, más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales de este 31 de mayo, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

Podrán participar quienes sean mayores de edad (18 años) y quienes tengan su cédula registrada, este será el único documento válido para poder ejercer el derecho al voto.

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¿Cómo consultar su puesto de votación?

La forma más fácil de consultar su puesto de votación es por medio de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, allí además de consultar su puesto de votación, podrá saber también si fue designado como jurado de votación.

Puede seguir estos pasos:

Ingrese a la página web oficial de la entidad: www.registraduria.gov.co.

Vaya a la opción ‘Electoral’ y haga clic sobre el botón.

y haga clic sobre el botón. Diríjase a “Consulte su lugar de votación” y vaya al botón “Consultar aquí”

y vaya al botón Posteriormente deberá ingresar su número de cédula, verificar que no es un robot y luego dar en la opción “consultar”

Una vez allí podrá ver toda la información referente a su puesto de votación como: departamento, municipios, localidad, código de la localidad, dirección y por supuesto el puesto de votación y su respectiva mesa.

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