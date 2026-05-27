“Esta es una reunión para coordinar el día 31 de mayo”: Cepeda tras masiva concentración en Montería

“Esta es una reunión para coordinar el día 31 de mayo”: Cepeda en medio de masiva concentración en Montería. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Montería

Con una masiva concentración que reunió a más de 1.000 personas en un centro de eventos ubicado en el norte de Montería, el candidato presidencial Iván Cepeda, anunció que cierra su gira por el Caribe colombiano. Asimismo, dijo que la citada concentración habría sido para “ultimar detalles de cara a la jornada electoral prevista para el 31 de mayo”.

“Para que no haya dudas: porque últimamente hacemos actos y vienen críticas, esta es una reunión para coordinar el día 31 de mayo, para que estemos claros quienes estamos en este recinto privado sobre algunas instrucciones importantes; que no se quede nadie el 31 de mayo en su casa. Desde temprano, a primera hora, hay que ir a las urnas y a las mesas”, expresó el candidato presidencial.

Cepeda ha sido criticado por varios sectores tras un encuentro político realizado el pasado 25 de mayo en Sincelejo, Sucre, donde cerca de 1.000 personas se dieron cita en un polideportivo. En ese sentido, se ha alegado un presunto incumplimiento del Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, el cual establece medidas previo a la jornada electoral.

El movimiento ‘Cepedista’ dijo que solo en Córdoba aspiraría a obtener 600.000 votos del 1.394.973 sufragios posibles en esta sección del país.

“El día de la votación hay que estar hasta el final y, cuando se cierren las urnas, vigilar atentamente para que no nos vayan a quitar ni un solo voto. Digo a los testigos: atentos para que no haya ninguna clase de irregularidad. El 31 vamos a derrotar a la extrema derecha en las urnas”, manifestó Cepeda.

Finalmente, insistió en que si llega a la Casa de Nariño, le hará un homenaje al presidente Gustavo Petro.

“Nos vamos a concentrar en la labor de empalme con el gobierno de nuestro compañero presidente Gustavo Petro. Y lo primero, así no le guste a algunos, es rendirle un merecido homenaje al presidente Petro por haberle cumplido al pueblo colombiano y defender sus derechos y dignidad”, concluyó Iván Cepeda.