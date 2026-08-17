¿Quién es María Consuelo Araújo? Perfil y experiencia de la nueva embajadora de Colombia en EE. UU. Getty Images

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que la política vallenata María Consuelo ‘Conchi’ Araújo Castro será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos, tras recibir el beneplácito de ese país para su nominación.

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Así las cosas, Araújo, quien a comienzos de año había asumido la dirección de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), será la nueva encargada de conducir de primera mano las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, las cuales serán clave, según ha reiterado Abelardo de la Espriella.

En el anuncio realizado a través de su cuenta de X, De la Espriella destacó su cercanía con la exministra y también subrayó su “experiencia y trayectoria” en el Estado colombiano.

¿Qué experiencia tiene María Consuelo Araújo Castro?

Hasta hace pocos días, como líder del gremio de la infraestructura, María Consuelo Araújo Castro mostraba su disposición para trabajar de la mano con el Gobierno entrante, presentando 120 proyectos desde la CCI al Ministerio de Transporte.

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Araújo llegó en febrero de 2026 a este cargo, tras haber sido panelista radial y presidenta de la minera canadiense Gran Colombia Gold en 2010-2011, una de las más grandes productoras auríferas en el país con presencia en Caldas y en Antioquia.

En cuanto al servicio público, su última participación fue durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Integración Social y luego, gerente de Transmilenio entre 2018 y 2019.

Fue parte del gabinete ministerial con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia en 2002, convirtiéndose, como ministra de Cultura a los 30 años, en una de las personas más jóvenes en haber ocupado un cargo similar en la historia del país. En el segundo mandato de Uribe llegó a la Cancillería, pero solo dirigió la cartera durante seis meses.

Familia política de María Consuelo Araújo Castro

La nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos hace parte de una reconocida familia política del Cesar que parte desde su abuelo Santander Araújo, quien fue alcalde de Valledupar. Su padre, Álvaro Araújo Noguera, fue senador y ministro de Agricultura.

Consuelo Araújo Noguera, su tía, fue asesinada por las FARC y es recordada como gestora cultural del Festival de la Leyenda Vallenata y ministra de Cultura. Adicionalmente, su hermano Álvaro Araújo, también congresista y condenado por parapolítica, así como su primo Hernando Molina Araújo.

Su otro hermano, Sergio, también está relacionado con la política y su primo Jaime fue magistrado de la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral.

¿Cuántos hijos tiene María Consuelo Araújo y quién es su esposo?

María Consuelo Araújo tiene una hija, llamada Susana, nacida en 2002, producto de su matrimonio con el fotógrafo argentino Ricardo Mazalán.

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