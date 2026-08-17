“Mi reto es construirle casa a los colombianos, pero sin destruir el hogar”: MinVivienda

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés, respondió a las críticas por su viaje a Santa Marta durante el puente festivo y negó haber abandonado sus responsabilidades frente a la emergencia.

En un video publicado en Instagram, el ministro explicó que su desplazamiento a Santa Marta tuvo como propósito encontrarse con su esposa e hijas, quienes estaban de vacaciones. Aseguró que, aunque está radicado en Bogotá y su familia permanece en Bucaramanga, busca aprovechar los espacios disponibles para mantener una vida familiar activa. Su defensa llega en medio de cuestionamientos por su ausencia durante los días de atención a la emergencia.

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Beltrán rechazó que se tratara de unas vacaciones desconectadas de su labor como funcionario. Recordó que durante los últimos días ha recorrido municipios y departamentos afectados y que desde el Ministerio de Vivienda se trabaja en un plan de atención que contempla distintas etapas, desde ayudas para el pago de arriendo hasta mejoramientos de vivienda y procesos de renovación urbana.

El ministro también sostuvo que el Gobierno ha venido coordinando acciones con alcaldes y gobernadores para atender las necesidades inmediatas de las comunidades y definir soluciones de largo plazo. Según explicó, la reconstrucción requiere recursos, herramientas y aliados, y afirmó que su equipo continuará trabajando en ese propósito pese a la controversia generada por su viaje.

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Frente a quienes consideran que debería dejar el cargo, el funcionario fue enfático en señalar que continuará como ministro y defendió la posibilidad de combinar sus responsabilidades públicas con su rol familiar. “Mi reto es construirle casa a los colombianos, pero sin destruir el hogar”, afirmó en el video, en un mensaje con el que buscó responder a los cuestionamientos sobre su presencia en Santa Marta.

La polémica se produce mientras continúan las labores de atención y reconstrucción en las zonas afectadas por la emergencia.