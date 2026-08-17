María Consuelo Araújo será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que llegó el beneplácito para María Consuelo Araújo Castro como nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos. El anuncio se conoció luego de que la Embajada de Estados Unidos en Colombia notificara la aprobación de la nominación.

Araújo Castro, conocida como “la Conchi”, fue ministra de Cultura entre 2002 y 2006 y canciller de Colombia entre agosto de 2006 y febrero de 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe. Antes de llegar a esos cargos había sido directora del Jardín Botánico José Celestino Mutis y del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) en Bogotá.

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Posteriormente se desempeñó como secretaria de Integración Social de la capital y como directora de posgrados de la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Más recientemente, Araújo ejercía como presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, cargo desde el cual participó en la articulación de esfuerzos públicos y privados. En los últimos días venía sonando con fuerza como la principal candidata para ocupar la embajada en Washington, considerada la sede diplomática de mayor relevancia para el país.

El mandatario calificó a Araújo como una amiga de toda su confianza y destacó su experiencia, trayectoria, honestidad e inteligencia para representar al país en la que describió como la embajada más importante de Colombia. Le dio la bienvenida al que llamó el “Gobierno de la Patria Milagro”.