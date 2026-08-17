Directora del ICBF envía fuerte mensaje: “No pierdan su tiempo tratando de presionarme”

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, publicó este domingo un contundente mensaje en su cuenta de X, en el que afirmó sentirse presionada en el ejercicio de su cargo.

“A quien le interese: No pierdan su tiempo tratando de presionarme, intimidarme o desgastarme con ruido, ataques o desinformación. No va a funcionar”, escribió la funcionaria, sin señalar a nadie en particular.

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Restrepo fue enfática en su propósito al frente de la entidad. “No llegué al ICBF para administrar lo de siempre, proteger intereses ni conservar privilegios. Llegué para poner orden, revisar lo que haya que revisar y cambiar lo que haya que cambiar”, agregó.

La directora cerró su mensaje asegurando que no dará marcha atrás pese a los cuestionamientos: “Así que pueden hablar, atacar y hacer todo el ruido que quieran. No me voy a echar para atrás ni un centímetro. La transformación del ICBF ya comenzó y no tiene reversa. Les guste o no”.

María Carolina Restrepo Cañavera, abogada de la Universidad Javeriana, fue designada como directora del ICBF mediante el Decreto 1182 del 11 de agosto de 2026, en reemplazo de Adriana Velásquez, quien había estado a cargo de la entidad en los días previos.

Al anunciar su nombramiento, el presidente Abelardo de la Espriella señaló que la funcionaria liderará una transformación del instituto enfocada en la lucha contra la corrupción, la contratación transparente, controles más rigurosos, el fortalecimiento de las madres comunitarias y la agilización de los procesos de adopción.