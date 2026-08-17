Ministra de Salud revela por qué el barco hospital Benkos Biohó no operaba en la emergencia

La ministra de Salud, Ana María Vesga, se refirió al estado en que se encontraba el barco hospital Benkos Biohó cuando ocurrió el terremoto del pasado 10 de agosto en el Pacífico colombiano. La embarcación presta servicios a los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Según la funcionaria, el barco no estaba en funcionamiento porque no contaba con personal ni combustible, por lo que el Ministerio tuvo que disponer recursos para habilitarlo. La ministra precisó que la última misión de la embarcación fue el 14 de junio, y que desde entonces permaneció inactiva.

Vesga indicó que, además, se apoyaron en el Hospital Universitario del Valle (HUV) para el envío de los profesionales requeridos, lo que tomó tres días adicionales tras la tragedia. También mencionó que su gestión buscó estabilizar la operación tanto del barco hospital como del Hospital Luis Ablanque, intervenido desde el 1 de abril de este año, durante la administración anterior.

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La funcionaria pidió dejar de lado la discusión política y concentrar los esfuerzos en atender a las comunidades del Valle del Cauca, Cauca y Chocó, afirmando que el sistema de salud debe despolitizarse para funcionar.

El presidente Abelardo de la Espriella había visitado la base naval y el buque hospital en Buenaventura y señaló que la embarcación “estaba parada” y que volvió a operar desde el 14 de agosto gracias a la gestión de la ministra y al apoyo del Hospital Universitario del Valle.