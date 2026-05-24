¿Cuándo es la final de la Champions entre PSG y Arsenal? Fecha, hora y cómo ver EN VIVO el partido

Al fondo, el trofeo de la UEFA Champions League. Al frente, a la izquierda, el equipo París Saint Germain. A la derecha, el equipo Arsenal. Fotos: Getty Images.

Se cierra el telón de la competencia más importante a nivel de clubes: la UEFA Champions League. París Saint Germain y Arsenal revivirán una de las semifinales de la edición pasada en la final de la Liga de Campeones para esta temporada 2025/26 que, entre otras cosas, cerrará el año de fútbol en Europa previo al comienzo del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

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¿Cómo llega el PSG a la final de la Champions League?

Pues bien, los dirigidos por Luis Enrique iniciaron clasificando a las fases finales por medio de los play offs, pues no entraron directamente al haber quedado de 11 en la fase de liga.

En la eliminatoria dejaron en el camino al Mónaco, en un global de 5-4.

Luego, arrasaron con un vecino del Arsenal, el Chelsea, tras golearlo en octavos de final 8 a 2.

En los cuartos de final dejaron en el camino a otro equipo inglés, el Liverpool, goleándolos también 4-0.

Posteriormente llegaría el reto más fuerte de los parisinos, que en la semifinal recibieron al Bayern Múnich de Luis Díaz en lo que se calificó como una final adelantada.

La llave fue un deleite: en la ida, franceses y alemanes regalaron un show de 9 goles, en donde el PSG se quedó con la ventaja 5-4. Luego, en el Allianz Arena, los cuadros sellaron un empate 1-1, lo que dejó al PSG clasificado a la final eliminando a los bávaros 6-5.

¿Cómo llega el Arsenal a la final de la Champions League?

Por el lado de los dirigidos por Mikel Arteta, el cuadro ‘Gunner’ hizo una oda a la perfección. Avanzaron a los octavos de final tras quedar primeros en la fase de liga ganando 8 de 8 partidos, es decir, invictos.

En los octavos de final eliminaron al Bayer Leverkusen 2-1. En los cuartos de final derrotaron al Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez en un global de 1-0.

Y, finalmente, derrotaron en la final al Atlético de Madrid por 2-1.

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Lo curioso de este Arsenal es que llega a la final completamente invicto. En esta edición de la Champions los de Arteta no saben qué es perder y, además, aterrizan para el juego con el PSG con el envión anímico de haber ganado, luego de 22 años, la Premier League.

Bonus Track: el dato curioso de Caracol Radio

Será la primera vez en toda la historia de la Champions League que dos entrenadores españoles se enfrenten por el título . Nunca había pasado, ni siquiera cuando equipos españoles definieron el campeonato en el 2000, en 2014 y en 2016.

En ese sentido, tanto Luis Enrique como Mikel Arteta asegurarán un título estratega para España en esta competencia.

¿Cuándo y a qué hora en Colombia es la final de la Champions entre el PSG y el Arsenal?

La final entre parisinos y londinenses tendrá lugar el próximo sábado, 30 de mayo, a las 11:00 de la mañana, hora Colombia.

Como ya es costumbre, la final se disputará a partido único y será en cancha neutral. Para la edición 2025/26, la UEFA determinó que el choque será en el Puskás Aréna, en Budapest, Hungría.

¿Cómo ver EN VIVO la final de la Champions entre el PSG y el Arsenal?

Para ver la final de la Champions usted lo podrá hacer por medio de la plataforma de streaming Disney + y por ESPN, en caso de que no cuente con la anterior.

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Si lo prefiere, ya sea porque está fuera de casa, en la calle, en un carro o en el transporte público, puede sintonizar la señal EN VIVO de Caracol Radio en el Fenómeno del Fútbol y seguir la narración del encuentro.

Finalmente, si no puede con alguna de las dos anteriores, puede seguir el minuto a minuto de la final por medio de la página web de Caracol Radio.

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