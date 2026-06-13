Trump asegura que fuerzas estadounidenses dieron de baja a ‘Niño Guerrero’, jefe del Tren de Aragua

El mandatario estadounidense aseguró que la operación fue coordinada con el gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez. (Foto: Cortesía)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de alias ‘Niño Guerrero’, identificado como Héctor Guerrero Flores y considerado el líder máximo de la banda venezolana Tren de Aragua, calificada como terrorista por Washington.

Por medio de su red social, Trump explica que el Tren de Aragua ha causado numerosas muertes y agresiones en Estados Unidos y “con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos”.

Lea también: Observatorios de violencia aseguran que proceso de paz con el Tren de Aragua no tendría futuro

El mandatario confirmó que, luego de designar el Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, esta acción fue coordinada “estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación”.

“Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen”, cierra el mandatario.

El prontuario de ‘Niño Guerrero’

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, más conocido en el mundo criminal como ‘Niño Guerrero’, era señalado de ser el principal jefe de la banda delincuencial ‘Tren de Aragua’ y líder de una pandilla carcelaria de Venezuela, conocida en Colombia como ‘Pranes’.

Guerrero Flores, de 40 años, entró al radar de las autoridades venezolanas en septiembre de 2005, luego de atacar una comisión policial y asesinar a uno de sus integrantes en el estado de Aragua.

Le interesa: El prontuario criminal de ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua

Fue capturado en 2010, cuando vendía artículos robados y traficaba drogas en la ciudad de Maracay. Para ese momento, ya tenía tres cargos por homicidio, lo que lo llevó a estar recluido en el centro penitenciario Tocorón, pero se escapó en 2012.

En junio de 2013, ‘Niño Guerrero’ fue recapturado en Barquisimeto, estado de Lara. Allí, llevaba meses cometiendo hurtos a residencias y ya se había convertido en uno de los criminales más buscados de Venezuela.

En febrero de 2018, Guerrero aceptó los delitos que se le imputaban, como homicidios, múltiples robos a residencias, porte de armas, tráfico de drogas y de su fuga de Tocorón en 2012, por lo que fue condenado 17 años de cárcel.

Esta condena la cumplía hasta la fuga registrada en septiembre de 2023, cuando logró escaparse de 11.000 oficiales venezolanos.

En contexto: ‘Niño’ Guerrero, el lider del Tren de Aragua que ‘se le voló’ a 11.000 uniformados

¿Tren de Aragua en Colombia?

Desde la consolidación del Tren de Aragua en Venezuela, en Colombia se han registrado denuncias de presencia del grupo criminal en distintos puntos del país. El último ocurrió en Antioquia.

Defensores de Derechos Humanos del Valle de Aburrá indican que la situación de orden público en la vereda El Ajizal, municipio de Itagüí, podría estar relacionada con la presencia de una célula del ‘Tren de Aragua’, la cual estaría organizándose para apoyar a la banda disidente que hace presencia en la zona.

Según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la ola de violencia en ese sector de Itagüí obedece a un “reacomodamiento criminal”.

Una facción de alias ‘Chadú’, esta disidencia opera de forma separada, como un grupo reestructurado, y utilizaba a estas personas para cometer diversos delitos, principalmente extorsiones, porte, tráfico y fabricación de estupefacientes, y porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y municiones.