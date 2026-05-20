Final Conference League 2026: Fecha y dónde ver Crystal Palace vs Rayo, con J. Lerma y Daniel Muñoz

El madrileño Rayo Vallecano y el londinense Crystal Palace disputarán su primer encuentro en partidos oficiales en una ocasión inigualable: la final de la Conference League 2026.

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Será una oportunidad sin precedentes para ambos equipos, que, en más de un siglo de historia, disputarán su primera final europea. Se trata de dos instituciones que habitualmente no se llevan los reflectores, pero son reconocidas por sus seguidores como clubes tradicionales, con identidad de barrio obrero.

Para los colombianos, la final tiene un aire especial, pues el tradicional equipo del distrito de Croydon, Crystal Palace, cuenta en su alineación con dos jugadores de la Selección Colombia, que son pieza clave del funcionamiento del equipo, como es el caso del lateral Daniel Muñoz y el volante Jefferson Lerma.

¿Cuándo es la final de la Conference League 2026?

La final de la quinta edición de la Conference League se jugará el miércoles 27 de mayo de 2026 en el Leipzig Stadium de la ciudad del mismo nombre en Alemania.

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Las dos ediciones anteriores de la competición más joven de la UEFA, 2024 y 2025, fueron ganadas, respectivamente, por el Olympiacos griego y el Chelsea inglés.

Como se mencionó previamente, tanto el Crystal Palace como el Rayo Vallecano jugarán su primera final europea, ambos en su segunda campaña internacional. Previamente, los ‘Eagles’ habían participado en la desaparecida Copa Intertoto de 1998, mientras que los de Vallecas disputaron la Copa de la UEFA (hoy Europa League) 2000/2001.

¿Horarios y dónde ver la final de la Conference League 2026?

La final de la Conference League 2026 entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano del miércoles 27 de mayo se jugará a partir de las 2:00 p.m. en horario de Colombia.

La transmisión en vivo será a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus.

¿Cómo se define la final si hay empate?

De acuerdo con el portal oficial de la UEFA Conference League, en caso de persistir el empate transcurrido el tiempo complementario, la final entre Crystal Palace y Rayo Vallecano tendrá dos tiempos de prórroga, de 15 minutos cada uno.

En caso de no darse un ganador en la prórroga, habrá definición desde el punto penal.

¿Cuál es el premio por ganar la Conference League?

Además del trofeo que acredita al campeón de la Conference League, ganar el torneo otorga un cupo para participar en la fase de liga de la Europa League 2026/2027, en caso de no haber clasificado por la posición en la competencia local.

Trofeo de la UEFA Conference League 2026. Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images / NurPhoto Ampliar Trofeo de la UEFA Conference League 2026. Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images / NurPhoto Cerrar

En cuanto a la retribución económica, el acumulado total de los equipos suele ser variable, dados los diferentes montos que se otorgan por resultado y al avanzar de fase.

Según Dazn, el ganador de la final se lleva 5 millones de euros, los cuales se suman a los premios por resultados previos y al avanzar en cada fase. En total, ambos equipos podrían llevarse una suma superior a los 10 millones de euros, aun sin ganar.

Se trata en este caso de un premio con matices económicos que demuestran la brecha existente entre la Premier League y La Liga española, aun entre clubes de menor reconocimiento, si se tiene en cuenta que la nómina del Crystal Palace (541,30 millones de euros) cuesta cerca de cinco veces lo que la del Rayo (107,30 millones), de acuerdo con Transfermarkt.