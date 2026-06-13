Gran Premio de Barcelona de F1: Fecha y hora de la carrera

La Fórmula 1 continúa su temporada 2026 con el Gran Premio de Barcelona, una de las citas más tradicionales del calendario y que promete ser clave en la lucha por el Campeonato de Pilotos. Tras una intensa jornada de clasificación en el Circuit Barcelona-Catalunya , Mercedes fue la gran protagonista al asegurar los dos primeros lugares de la parrilla de salida.

El piloto británico George Russell se quedó con la pole position luego de registrar un tiempo de 1:14.679, imponiéndose sobre sus rivales en una sesión marcada por la igualdad entre las principales escuderías de la categoría.

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Detrás de Russell se ubicó su compañero de equipo, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, quien finalizó a apenas +0.064 segundos del mejor registro. El dominio de Mercedes quedó evidenciado con el rendimiento de ambos pilotos, quienes buscarán trasladar ese ritmo a la carrera del domingo.

La tercera posición fue para el italiano Kimi Antonelli, quien continúa consolidándose como una de las grandes promesas de la Fórmula 1. El joven piloto terminó a +0.319 segundos de la pole y partirá desde una posición privilegiada para pelear por el podio.

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¿Cuándo es la carrera?

El circuito de Barcelona, ubicado en Montmeló, cuenta con una longitud de 4,655 kilómetros y un trazado compuesto por 14 curvas. La competencia está programada a 66 vueltas, para una distancia total de 307,104 kilómetros.

La carrera correspondiente a la edición número 37 del Gran Premio de Barcelona en la Fórmula 1 se disputará este domingo 14 de junio a partir de las 8:00 a. m. (hora de Colombia), en una prueba que podría tener un impacto importante en la clasificación general del campeonato.

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Formación de Salida

El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen partirá en la quinta posición tras sacar una diferencia de +0.342 con respecto a Russell que larga de primero.