🔴EN VIVO Bayern, con Luis Díaz, vs. PSG: siga acá la transmisión por un cupo en final de Champions

Luis Díaz busca llegar a su segunda final de Liga de Campeones, tras la perdida con Liverpool.

Arsenal ya espera por Bayern Múnich o PSG para la disputa de la final de la Champions League. Tras una ida de infarto, que muchos considareron el mejor partido de los últimos años (5-4), la serie se define en Múnich y será el equipo bávaro el que tenga que remar para poder remontar la serie y lograr la clasificación.

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Luis Díaz ya sabe lo que es jugar una final de Champions League. Lo hizo con el Liverpool en la temporada 2021-2022, pero terminó en derrota por la mínima diferencia ante Real Madrid. Esta vez el objetivo es el mismo, aunque Bayern deberá remontar la serie en su casa si quiere disputar la final número 12 en la historia de la competición, de las cuales ya ha ganado 6 (de 11 jugadas).

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