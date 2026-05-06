🔴EN VIVO Bayern, con Luis Díaz, vs. PSG: siga acá la transmisión por un cupo en final de Champions
Luis Díaz busca llegar a su segunda final de Liga de Campeones, tras la perdida con Liverpool.
Arsenal ya espera por Bayern Múnich o PSG para la disputa de la final de la Champions League. Tras una ida de infarto, que muchos considareron el mejor partido de los últimos años (5-4), la serie se define en Múnich y será el equipo bávaro el que tenga que remar para poder remontar la serie y lograr la clasificación.
Viva acá la previa de Bayern vs. PSG
Luis Díaz ya sabe lo que es jugar una final de Champions League. Lo hizo con el Liverpool en la temporada 2021-2022, pero terminó en derrota por la mínima diferencia ante Real Madrid. Esta vez el objetivo es el mismo, aunque Bayern deberá remontar la serie en su casa si quiere disputar la final número 12 en la historia de la competición, de las cuales ya ha ganado 6 (de 11 jugadas).
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GOOOOOOOL de PSG
Dembelé gran jugada en ataque del Paris y dispara el frances
El equipo Frances propone una presión alta al Bayern Munich
Inicia el partido
Ya rueda el balón en el Allianz Arena por esta vuelta de semifinales de Champions League
Calentamiento en el Allianz Arena
Falta menos para vivir un partido vibrante en Alemania
Zayre-Emery, el reemplazo de Hakimi
Así llegaba el PSG
Luis Díaz, en el XI del Bayern
PSG, ventaja mínima, pero al fin ventaja
Bayern visualiza el último camino a Budapest
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y PSG, por la vuelta de las semifinales!