🔴EN VIVO Brasil vs. Marruecos: siga el minuto a minuto y la transmisión del partido

La Canarinha debuta en el Mundial 2026 frente a una selección marroquí que llega respaldada por una destacada racha de resultados.

Brasil pondrá en marcha su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Marruecos en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Grupo C. La selección sudamericana llega como una de las principales candidatas al título tras encadenar tres victorias consecutivas en amistosos previos al torneo, en los que además mostró todo su poder ofensivo con once goles anotados.

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La historia también juega a favor del conjunto brasileño. Ninguna selección ha disputado más encuentros mundialistas ni ha conseguido más victorias en la competición que la Canarinha, que buscará añadir un nuevo capítulo a su legendario recorrido. Además, Brasil guarda un grato recuerdo de Norteamérica, ya que fue en Estados Unidos donde conquistó el título mundial de 1994, una referencia que alimenta la ilusión de volver a levantar el trofeo.

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Sin embargo, el reto no será sencillo. Marruecos ha demostrado durante los últimos años que se ha consolidado como una de las selecciones más competitivas del panorama internacional. Los africanos alcanzaron las semifinales en Catar 2022 y posteriormente completaron una impecable fase clasificatoria, ganando todos sus partidos para asegurar su presencia en esta Copa del Mundo.

Siga acá EN VIVO el minuto aminuto del partido:

Hay nuevos mensajes 13' No puede pasar del medio campo Brasil se ve encerrada y no logra juntar pases por la presión alta que pone Marruecos. 10' Falta en ataque Duro ampujón de Achraf Hakimi sobre Gabriel Magalhães 7' Primera de Marruecos Lo rechaza Marquinhos el remate desde el borce del área del conjunto Africano. 4' Ataca el conjunto Africano Sale con todo el combinado Marroquí , Brasil busca los balones largos para los extremos y lñas diagonales de sus estrellas. Inicia el partido en el MetLife Stadium ¡Inicia el partido en el MetLife Stadium! Salen los equipos a la cancha:

Suenan los himnos de ambas Selecciones. El conjunto africano ya se encuentra en el terreno de juego Bienvenidos al minuto a minuto del partido más esperado del Grupo C de la Copa del Mundo ¡Nóminas confirmadas! ¡Nóminas confirmadas!



