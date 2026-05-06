Final de la Champions League: PSG vs Arsenal, fecha y hora del partido definitivo

Arsenal y Paris Saint-Germain se enfrentarán el próximo sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budabest, Hungría, a las 11:00 (hora Colombia), en un duelo que definirá al nuevo campeón del continente.

El conjunto londinense selló su clasificación tras eliminar el martes al Atlético de Madrid, mientras que el equipo parisino hizo lo propio al imponerse el miércoles frente al Bayern Múnich, completando así un cruce de alto nivel para la gran final.

Le puede interesar: Exjugador de la Selección Argentina, duro con Colombia en el Mundial: “Puede ser una gran decepción”

Para Arsenal, esta será apenas la segunda final de Champions League en su historia. La única anterior fue en 2006, cuando cayó en el partido decisivo, por lo que buscará conquistar por primera vez el título más importante de clubes en Europa.

Por su parte, el Paris Saint-Germain disputará su tercera final en la competición. El club francés ya sabe lo que es levantar el trofeo, tras consagrarse campeón en la edición pasada con una contundente victoria 5-0 frente al Inter de Milán, y ahora intentará revalidar su corona.

Le puede interesar: Dembélé golpeó temprano y el PSG silenció a Múnich: “un gol bastó para llegar a la final”

Así, Budapest será testigo de un choque histórico entre dos equipos con caminos distintos, pero con el mismo objetivo: escribir su nombre en la cima del fútbol europeo.