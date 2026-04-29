Luis Enrique, técnico del PSG, elogió a Luis Díaz: “¡Madre mía!, ¿de dónde salen esos jugadores?”

Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, habló en zona mixta luego del partidazo ante el Bayern Múnich por semifinales de la Champions League. El técnico español analizó el juego y resaltó el trabajo hecho por el tridente de ataque de los bávaros, Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane.

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A pesar de haber ganado el compromiso 5 a 4, Luis Enrique aseguró que el Bayern inició mejor el partido gracias a los tres jugadores en ataque.

“Creo que ellos empiezan mejor el partido. Esos dos extremos, Luis Díaz y Olise, ¡Madre mía!, ¿de dónde salen esos jugadores? Eso nos costó un poquito. En dos ramalazos, sin mucho fútbol, le dimos vuelta al partido, cosa que podemos hacer porque tenemos mucha energía y porque nuestro estadio es increíble”, afirmó.

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Y es que el colombiano fue la figura del Bayern Múnich, generando un penal que abrió el marcador y anotando el último gol de su equipo, además de su sacrificio en la presión y en defensa.

Comentó también que en el segundo tiempo estuvieron mejor que su rival, llegando a estar arriba en el marcador por tres goles (5-2 parcial), pero luego vinieron dos tanto del Bayern.

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“En el momento que dejas que Kimmich reciba el balón con relativa facilidad y no presionas con la misma intensidad, es cuando nos han hecho más peligro y más goles. Al final hemos ganado y hay que estar contentos”, indicó.

Luis Enrique, ‘enloquecido’ con la intensidad y el nivel del partido

El director técnico reconoció que, aunque le gusta ver los partidos desde los palcos, pues le permite analizar mejor las acciones, este era un partido para estar en la raya, al lado de sus jugadores y tener la oportunidad de transmitirles su energía.

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“Ha sido, sin ninguna duda, el mejor partido en el que he estado como entrenador. Una intensidad y un ritmo como nunca. Creo que los dos equipos hemos optado porque somos los actuales campeones y ellos porque son el equipo en Europa que menos partidos ha perdido”, dijo.

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Ante esto, se mostró convencido con que el partido de vuelta en Alemania será igual, con altos índices de intensidad en el juego.

“No espero un tipo de partido diferente en Múnich, que nos da muy buenos recuerdos a los aficionados del PSG”, concluyó.

Estas son las declaraciones completas de Luis Enrique al término del partido de semifinal de Champions:

¿Cuándo es el próximo partido entre Bayern Múnich y PSG?

El juego de vuelta de la semifinal entre ambos equipos será el miércoles 6 de mayo de 2026, a las 2:00 de la tarde hora colombiana.

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