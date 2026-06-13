El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de la empresa de energía Air-e

De fondo: Instalaciones de Air-E, empresa de energía en varios departamentos de Colombia. Al frente se encuentra el presidente de Colombia, Gustavo petro (Foto: Franklin Jacome/Getty Images)

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció su decisión de liquidar a Air-e, empresa que presta el servicio de energía en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico, en el marco de una nueva propuesta para reorganizar la prestación del servicio eléctrico en la región Caribe.

A través de sus redes sociales, el mandatario reiteró su crítica al actual modelo de gestión del sistema eléctrico en la región, al que calificó como estructuralmente deficitario, y sostuvo que la propuesta de socializar las pérdidas del sistema ha sido bloqueada reiteradamente en el Congreso de la República y en instancias de control constitucional.

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro?

En su mensaje, Petro señaló que su decisión apunta a que los activos de Air-e sean incorporados a una nueva empresa de carácter público regional, en articulación con otra compañía estatal del Caribe. Según el jefe de Estado, este esquema permitiría superar los problemas financieros del operador actual y avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

El presidente también cuestionó decisiones históricas del sector eléctrico en la región, mencionando procesos de privatización y actores políticos y económicos que, según dijo, han influido en la estructura del mercado energético del Caribe.

El mandatario defendió, además, el programa ‘Colombia Solar’, una iniciativa que, según afirmó, ya comenzó a implementarse en Barranquilla y cuenta con una asignación de cerca de 8 billones de pesos en vigencias futuras. El plan busca impulsar la autogeneración de energía en hogares mediante fuentes renovables, con el objetivo de reducir la presión sobre el sistema eléctrico tradicional.

Petro también planteó que los recursos provenientes de regalías en la región Caribe podrían destinarse a financiar proyectos de energías limpias, en el marco de una estrategia de transición energética. No obstante, insistió en que la nueva empresa que se proyecta debe tener carácter nacional para garantizar la magnitud de las inversiones requeridas.

Finalmente, el jefe de Estado reiteró su llamado al Congreso de la República para aprobar una reforma que permita a Ecopetrol participar en la generación de energía eléctrica para el mercado público, lo que ampliaría el papel de la compañía en el sector energético más allá de los hidrocarburos.

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