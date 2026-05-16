Luis Javier Suárez marca gol y clasifica al Sporting a la Champions League

El colombiano Luis Javier Suárez está siendo protagonista en una jornada decisiva para el fútbol portugués. El delantero marcó al minuto 33′ el segundo gol de la victoria parcial del Sporting CP sobre el Gil Vicente FC, un resultado que deja al equipo verdiblanco muy cerca de conquistar el campeonato y asegurar su clasificación directa a la próxima edición de la Champions League.

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El conjunto de Lisboa había tomado ventaja desde temprano gracias al tanto de Eduardo Quaresma al minuto 14′, pero fue Luis Javier Suárez quien encaminó el partido con una definición clave antes del descanso. Al minuto 90+3’ Hjulmand marcaría el tercero y definitivo .El colombiano apareció en el área para ampliar la diferencia y desatar la celebración de los aficionados del Sporting, conscientes de lo que está en juego en esta última jornada.

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Mientras tanto, el Benfica también está ganando cómodamente su partido ante Estoril, incluso con gol del colombiano Richard Ríos. Sin embargo, la victoria del Sporting mantiene al club en lo más alto de la clasificación.

Vea aquí el gol de Luis Suárez para la clasificación:

Con estos resultados parciales, Sporting llegaría a 82 puntos, superando los 80 del Benfica y quedándose con el título de la liga portuguesa. Además, el liderato le permite asegurar un cupo directo a la próxima Champions League, mientras que Benfica tendría que conformarse con disputar la Europa League.

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Luis Javier Suárez sigue respondiendo en los momentos importantes y hoy aparece como uno de los nombres claves en la posible consagración del Sporting en Portugal.