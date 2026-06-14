Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 jun 2026 Actualizado 00:34

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Deportes | fútbol | Mundial de fútbol

Brasil y Marruecos empatan: Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026

Brasil y Marruecos se repartieron los puntos en su debut en la Copa Mundial 2026.

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026 - Getty Images

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026 - Getty Images

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026 - Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

Brasil no tuvo el debut soñado en el Mundial 2026; el equipo de Carlo Ancelotti logró remontar y empatar el juego frente a Marruecos y llevarse un punto, en uno de los partidos más esperados de la fase de grupos, y dejó abierto el Grupo C.

El conjunto marroquí demostró por qué es uno de los equipos que podrían dar la sorpresa en el torneo. En el inicio del juego, Brasil se vio disminuida por el ataque desequilibrante del equipo africano, que abrió el marcador al minuto 21 con anotación de Saibari, tras un error de Lucas Paquetá.

El empate llegó al minuto 32 cuando Vinícius Júnior, en una acción individual, dejó atrás la defensa marroquí y definió al ángulo cruzado, imposible de atajar para Yassine Bounou, arquero de Marruecos. La Verdeamarela tuvo la oportunidad de irse arriba en el marcador, tras una jugada de Lucas Paquetá, pero que fue salvada nuevamente por el arquero.

El segundo tiempo estuvo marcado por oportunidades para ambos equipos; sin embargo, ninguno de los dos logró concretar, y el encuentro finalizó empatado a un gol.

Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026

Brasil y Marruecos no se sacaron diferencia, y se repartieron los puntos de la primera fecha del torneo mundialista. Con este resultado, ambos equipos quedan con una unidad, y esperan a lo que ocurra a segunda hora entre la selección de Haití y Escocia.

Pos.SelecciónPuntosDif.
1.Brasil 10
2.Marruecos 10
3.Escocia00
4.Haití00

Próximos partidos de Brasil

La selección de Brasil volverá a tener participación en el mundial el próximo viernes 19 de junio cuando se enfrente a la selección de Haití en el Lincoln Financial Field, de la ciudad de Filadelfia, por la segunda fecha, juego programado para las 7:30 p.m. hora colombiana.

La Verdeamarela finalizará la fase de grupos enfrentando a Escocia el próximo miércoles 24 de junio, a las 5:00 p.m. en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami.

Calendario juegos del Grupo C

  • Sábado 13 de junio - 8:00 p.m.: Haití vs. Escocia - Estadio Boston.
  • Viernes, 19 de junio - 5:00 p.m.: Escocia vs. Marruecos Estadio Boston
  • Viernes, 19 de junio - 7:30 p.m.: Brasil vs. Haití - Estadio Filadelfia
  • Miércoles, 24 de junio - 5:00 p.m.: Escocia vs. Brasil - Estadio Miami
  • Miércoles, 24 de junio - 5:00 p.m.: Marruecos vs. Haití - Estadio Atlanta

Anamaria Rodríguez

Comunicadora social y periodista con énfasis en radio. Cuento con conocimiento en redacción SEO y manejo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir