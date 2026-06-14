Brasil y Marruecos empatan: Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026

Brasil no tuvo el debut soñado en el Mundial 2026; el equipo de Carlo Ancelotti logró remontar y empatar el juego frente a Marruecos y llevarse un punto, en uno de los partidos más esperados de la fase de grupos, y dejó abierto el Grupo C.

El conjunto marroquí demostró por qué es uno de los equipos que podrían dar la sorpresa en el torneo. En el inicio del juego, Brasil se vio disminuida por el ataque desequilibrante del equipo africano, que abrió el marcador al minuto 21 con anotación de Saibari, tras un error de Lucas Paquetá.

El empate llegó al minuto 32 cuando Vinícius Júnior, en una acción individual, dejó atrás la defensa marroquí y definió al ángulo cruzado, imposible de atajar para Yassine Bounou, arquero de Marruecos. La Verdeamarela tuvo la oportunidad de irse arriba en el marcador, tras una jugada de Lucas Paquetá, pero que fue salvada nuevamente por el arquero.

El segundo tiempo estuvo marcado por oportunidades para ambos equipos; sin embargo, ninguno de los dos logró concretar, y el encuentro finalizó empatado a un gol.

Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026

Brasil y Marruecos no se sacaron diferencia, y se repartieron los puntos de la primera fecha del torneo mundialista. Con este resultado, ambos equipos quedan con una unidad, y esperan a lo que ocurra a segunda hora entre la selección de Haití y Escocia.

Pos. Selección Puntos Dif. 1. Brasil 1 0 2. Marruecos 1 0 3. Escocia 0 0 4. Haití 0 0

Próximos partidos de Brasil

La selección de Brasil volverá a tener participación en el mundial el próximo viernes 19 de junio cuando se enfrente a la selección de Haití en el Lincoln Financial Field, de la ciudad de Filadelfia, por la segunda fecha, juego programado para las 7:30 p.m. hora colombiana.

La Verdeamarela finalizará la fase de grupos enfrentando a Escocia el próximo miércoles 24 de junio, a las 5:00 p.m. en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami.

Calendario juegos del Grupo C