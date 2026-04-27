PSG vs. Bayern Múnich con Luis Díaz en semifinales de la Champions League: fecha y hora del partido. (Photo by Stefan Matzke - sampics/Getty Images) / Stefan Matzke - sampics

¡Vuelve al ruedo la Champions League! Las llaves semifinales comienzan en la capital francesa con el estelar duelo protagonizado por Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, cuadro que se espera tenga como referente ofensivo a Luis Díaz.

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Así llega el PSG a las semifinales de Champions

Los franceses se comportan mejor ante su ruidoso público y aunque sus resultados lejos del Sena han mejorado esta campaña, el duelo de este martes dejará ya muchas indicaciones de lo que puede suceder. Pese a la juventud de su vestuario, los de Luis Enrique disputarán sus terceras semifinales consecutivas, en busca de su segunda final y de convertirse en el primer equipo en repetir título desde el Real Madrid de Zinedine Zidane que encadenó tres entre 2016 y 2018.

Una proeza histórica que ahora aparece a su alcance y que el entrenador español afronta con toda sus tropas en posición, incluido Vitinha, ausente durante toda la semana por un problema en el talón pero que estará en el grupo y, muy posiblemente como titular. Tras meses golpeado por las lesiones, el equipo llega al tramo decisivo en buen estado y Luis Enrique podrá repetir por tercer partido europeo consecutivo el mismo once en busca de su quinta victoria seguida.

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Así llega Bayern Múnich a las semifinales de la Champions

El Bayern llega al duelo de ida frente al PSG con la Bundesliga ya sentenciada y habiéndose asegurado el pase a la final de la Copa de Alemania en una temporada casi impecable en la que ahora uno de los retos es mantener la tensión alta de cara a los compromisos que vienen.

Al duelo de mañana el Bayern llega con las bajas de Raphael Guerreiro, Tom Bishof, Lennart Karl y Serge Gnabry, todos por problemas musculares. De ellos, el único titular habitual en los partidos importantes había sido Gnabry en la media punta. Ahora Jamal Musiala, tras recuperarse oportunamente de su lesión, puede ocupar su puesto.

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Posibles nóminas titulares en PSG vs. Bayern Múnich

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

Bayern Múnich: Neuer; Stasinic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic, Musiala; Olise, Luis Díaz y Kane.

Fecha y hora del partido PSG vs. Bayern Múnich en Champions League

El partido entre PSG y Bayern Múnich, válido por la semifinal ida de la Champions Lague, se llevará a cabo este martes 28 de abril a partir de las 2 de la tarde, hora colombiana. Las emociones de este duelo sígalas por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto EN VIVO de Caracol Deportes.