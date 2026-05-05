Arsenal vs. Atlético de Madrid, por el primer finalista de la Champions League: hora y dónde seguir

Se busca al primer finalista de la Champions League. Arsenal y Atlético de Madrid disputarán la primer semifinal vuelta para quedar más cerca de la gloria, entre dos equipos que nunca han ganado esta competición. El 1-1 en la ida en el Metropolitano, hace más pareja la definición.

El Atlético aspira a la cuarta final de la Copa de Europa de su historia, la tercera con Simeone. A nadie le costó tanto ser campeón. Ni nadie, quizá, lo sufrió tanto. Las derrotas de 1974, 2014 y 2016 rememoran el dolor, pero también alimentan la pasión y la ambición del equipo, el club y el hincha.

Es el título que le falta al Atlético y a Simeone, que tiene ante sí el más difícil todavía. El 1-1 de la ida, escaso para los méritos de su equipo en la segunda parte, concentra la resolución del duelo en un único partido lejos del Metropolitano, pendiente de Julián Alvarez -su mejor goleador, con diez goles en esta edición-, Giuliano Simeone y Alexander Sorloth, tras las lesiones de la ida, y con el recuerdo del 4-0 del 21 de octubre allí. Los tres se ejercitaron este lunes con el grupo.

A la espera de si ‘La Araña’ forma parte del once al lado de Antoine Griezmann o aguarda en el banquillo por la torcedura y la inflamación del tobillo de la ida, el Atlético compite contra todo en Londres: contra los percances físicos, que incluyen también las bajas de Pablo Barrios y Nico González; contra sí mismo como visitante (10 victorias en 30 salidas este curso, con 12 derrotas); contra sus vaivenes defensivos, cuando su firmeza atrás se presupone clave, y contra el único rival invencible hasta ahora en esta edición del torneo.

Pero también con la convicción de ser capaz de todo. Es un mensaje inherente a este Atlético. Ahí están el 4-0 o el 0-2 al Barcelona, al que eliminó primero de la Copa del Rey y después de la Liga de Campeones en esta temporada. O, antes, el 1-3 en las semifinales de 2013-14 al Chelsea, en parecidas condiciones a ahora, o como superó al Bayern en 2015-16.

En el once, pendiente de Julián Alvarez y Giuliano Simeone, se espera a Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri, Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Ademola Lookman y Antoine Griezmann, todos cuidados de minutos en Valencia (ninguno jugó de inicio en el triunfo por 0-2 del pasado sábado en Mestalla). También quizá a Robin Le Normand, si Llorente adelanta su posición, cuando mejor funcionó el equipo en la ida. Álex Baena o Alexander Sorloth son alternativas.

Arsenal, con un ojo en la Premier League y el otro en Europa

Enfrente, el Arsenal, inmerso en la lucha por la Premier League, título que no gana desde hace 22 años, llega decidido a conseguir el pase a la final de la Liga de Campeones después de su valioso empate en el Metropoltano y jugar uno de los mejores partidos de la temporada ante el Fulham (3-0), con una actuación estelar de Bukayo Saka.

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El inglés, que fue suplente en la ida al salir de lesión, apunta a ser la gran amenaza en el perfil derecho del equipo de Mikel Arteta, que dispondrá finalmente de Martin Odegaard y Kai Haverz, según confirmó el técnico, aunque no se entrenaron este lunes junto al resto de sus compañeros, y tendrá la baja de Jurrien Timber, junto con Mikel Merino.

El noruego no entró en la convocatoria ante el Fulham por problemas en la rodilla, mientras que Havertz se ha perdido los dos últimos partidos por un problema muscular y Timber no juega desde hace un mes.

Esto obligará a Viktor Gyökeres, máximo goleador del equipo con 21 tantos, a jugar en el puesto de ‘9’, en sustitución de Havertz; a Eze donde el ’10’ Odegaard y a Ben White o Cristhian Mosquera en el lateral derecho. La opción favorita es la de White por su perfil un poco más ofensivo y porque ha sido el preferido de Arteta en los partidos importantes.

Los ‘Gunners’, que ya perdieron en la misma ronda el año pasado ante el Paris Saint-Germain, quieren retornar a una final de ‘Champions’, competición que nunca han ganado y cuyo mejor resultado fue el subcampeonato de 2006.

Alineaciones probables

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Gyokeres, Madueke.

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Llorente, Cardoso, Koke, Lookman o Baena; Griezmann y Julián Alvarez o Sorloth.

Hora y cómo seguir Arsenal vs. Atlético

El partido tendrá lugar este martes 5 de mayo desde las 2:00 p.m. en el Emirates Stadium de Londres.

Usted podrá disfrutar de la transmisión de este juego mediante El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto por caracol.com.co