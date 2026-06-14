“Hay mucha diferencia entre nosotros y selecciones como Colombia” : Cannavaro analiza el partido

Fabio Cannavaro, director técnico de Uzbekistán, se refirió al desafío que representará enfrentar a la Selección Colombia en el debut de ambas escuadras en el Grupo K del Mundial de 2026. El exfutbolista italiano, campeón del mundo en 2006, destacó la calidad del conjunto colombiano y reconoció las diferencias que existen entre ambas selecciones en cuanto a experiencia y nivel competitivo.

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El entrenador aseguró que Colombia cuenta con una plantilla de gran jerarquía, capaz de competir al más alto nivel internacional. Además, comparó el potencial de la Tricolor con el de Portugal, otra de las selecciones que integra el grupo, señalando que Uzbekistán deberá apostar por el trabajo colectivo para intentar equilibrar la balanza frente a rivales con jugadores de gran talento individual.

Cannavaro resaltó que el fútbol en su país continúa en proceso de crecimiento y que una de las principales dificultades radica en la falta de una liga local con la intensidad y exigencia de los grandes campeonatos internacionales. “Para mí es complicado porque la liga local no es de primer nivel, entonces la intensidad que tenemos ahí no es alta.Poco a poco tenemos que mejorar esto, pero estoy en el Mundial, estamos en el Mundial. Es nuestra primera vez en la historia, entonces tengo tranquilidad porque lo que salga para nosotros será bueno”

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Pese a reconocer las diferencias entre los equipos, el estratega se mostró optimista sobre la participación de sus dirigidos en la cita orbital. Para Cannavaro, disputar el Mundial ya representa un logro histórico para el fútbol uzbeko, por lo que espera que su equipo disfrute la experiencia y compita de la mejor manera posible ante selecciones de la talla de Colombia y Portugal.