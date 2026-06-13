Quién juega HOY 13 de junio en el mundial 2026: Horario, lugar de juego y dónde verlo EN VIVO

Balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el SoFi Stadium el 9 de junio de 2026 en Los Ángeles, California. (Foto de Matt McNulty - FIFA/FIFA vía Getty Images) / Matt McNulty - FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue tomando ritmo este sábado 13 de junio, pues se disputa la tercera jornada del torneo, una fecha que marca la continuidad de la fase de grupos y que tendrá como principal atractivo el estreno de Brasil en la competencia.

Después de los encuentros inaugurales y de los primeros resultados registrados en los grupos A, B Y C, los aficionados volverán a tener una cartelera cargada de fútbol con varias selecciones que buscan comenzar con el pie derecho su camino hacia octavos de final.

La edición 2026 del torneo, que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México, continúa con una agenda de cuatro compromisos repartidos entre la tarde y noche. Esta jornada permitirá conocer a nuevos protagonistas y empezar a perfilar la lucha por los primeros puestos de cada grupo.

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Quién juega HOY en el Mundial 2026

Además del debut de la selección brasileña, también tendrán acción equipos como Marruecos, Escocia, Haití, Australia y Turquía, mientras que Qatar y Suiza abrirán la programación del día.

Dentro de los encuentros programados para esta tercera fecha de sábado 13 de junio están:

Qatar v. Suiza: el cual ya fue jugado y quedó un empate de 1-1

el cual ya fue jugado y quedó un empate de 1-1 Brasil vs. Marruecos

Haití vs. Escocia

Austalia vs. Turquí

Los cuatro partidos corresponden a la fase de grupos y representan una oportunidad clave para sumar puntos desde el arranque del certamen.

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Horarios de los partidos de HOY 13 de junio

La agenda mundialista de este sábado quedó establecida de la siguiente manera:

Brasil vs. Marruecos

El juego será en el East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos en el Estadio de York.

6:00 p.m. de Miami.

3:00 p.m. de Los Ángeles.

4:00 p.m. de Ciudad de México.

5:00 p.m. de Bogotá.

7:00 p.m. de Buenos Aires.

12 a.m. (ya domingo) de Madrid.

Haití vs. Escocia

Los quipos del grupo C tendrán el encuentro en el estadio de Boston en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. El horario del juego será:

9:00 p.m. de Miami.

6:00 p.m. de Los Ángeles.

7:00 p.m. de Ciudad de México.

8:00 p.m. de Bogotá.

10:00p.m. de Buenos Aires.

3:00 a.m. (ya domingo) de Madrid.

Australia vs. Turquía:

El encuentro del equipo D será en el Estadio BC place Vancouver, Columbia británica, Canadá

12 a.m. (ya domingo) de Miami.

9 p.m. de Los Ángeles.

10 p.m. de Ciudad de México.

11 p.m. de Bogotá.

1 a.m. (ya domingo) de Buenos Aires.

6 a.m. (ya domingo) de Madrid.

Dónde ver los partidos del mundial

Puedes seguir la transmisión de los partidos del Mundial 2026 EN VIVO a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.

Todos los demás encuentros se pueden ver en Colombia a través de DSports.