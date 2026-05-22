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Computadores para Educar denuncia que le vendieron equipos inútiles por casi 60.000 millones

Computadores para Educar es una gran idea. Por más de 25 años ha logrado que niños y adolescentes de instituciones educativas públicas tengan acceso a tecnología que sirve para aprender, para jugar, para estar en contacto con el mundo y para crear.

Profesores y alumnos han construido una forma nueva de aprender y de acceder al conocimiento.

Llevar computadores a escuelas y colegios públicos ha cerrado considerablemente las diferencias entre la educación que reciben los niños más necesitados con relación a la que obtienen los niños con mejores recursos.

El computador ya no es algo que está en un laboratorio. Sirve para todas las asignaturas e incluso para el recreo.

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El programa Computadores para Educar ha mostrado que la suma de esfuerzos públicos y privados da resultado. Muchas empresas donan los computadores que ya no usan para que los niños estudien.

También el gobierno nacional, a través de esta iniciativa, ha comprado decenas de miles de aparatos que abren esta oportunidad para niños estudiantes, incluso en las zonas más apartadas de Colombia.

El tema del que les voy a hablar empezó por una selección de proveedores en el gobierno anterior, el del presidente Iván Duque, y se ha extendido hasta el actual.

En los años 2022 y 2023, Computadores para Educar compró 76 mil portátiles por 57.000 millones de pesos. Las órdenes de compra fueron adjudicadas a Selcomp Ingeniería S. A. S.

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Los equipos eran de la marca Compumax, una compañía de Bucaramanga.

En junio de 2024 habían identificado fallas en más de 41.000 computadores. Imagínense que 41.000 de los 57.000 no funcionan correctamente, o no funcionan en absoluto.

Los reportes empezaron a llegar de todo el país. Primero en Chigorodó, Antioquía; después en Puente Nacional, Santander; luego desde Nariño, del Cauca.

La llegada de los computadores nuevos, que debería haber sido un motivo de alegría e ilusión para los niños y los profesores, se convirtió en una causa de frustración.

Mal por los proveedores, pero también mal por funcionarios de esa época de Computadores para Educar:

Firmaron la orden el 2 de diciembre de 2022 por 40.000 computadores y apenas dos meses después, en febrero de 2023, la adicionaron para llegar a 60.000 equipos por 45.000 millones de pesos. Pagaron por adelantado 22.500 millones, el 50 por ciento del valor total. Recibieron los equipos con pruebas insuficientes de calidad. Del primer lote, de 310 portátiles, solo probaron 32. En la entrega número 10, realizada el 31 de mayo de 2023, Computadores para Educar recibió 13.000 equipos y probó 200, menos del 2 por ciento. Selcomp no solo fue el proveedor de los computadores, también atendía la mesa de servicio que recibía y tramitaba las quejas de los beneficiarios. Es decir, terminó de juez y parte.

Selcomp y Compumax atribuyeron las fallas masivas a los discos duros y propusieron cambiar los 60.000 discos de los portátiles, pero las fallas no son únicamente de disco duro, también hay problemas de no ingreso al sistema operativo, bloqueos de seguridad, recalentamientos. En fin, muchas otras piezas están fallando y 120.000 estudiantes están afectados.

¿Cuál fue la falla? Aparentemente, compraron laptops en China por debajo de la calidad requerida.

Los compraron por una suma cercana a los 100 dólares y los revendieron por 500, una ganancia astronómica en un negocio con aparatos inservibles. Equipos de marca blanca, algunos dicen marca gato, que fueron entregados bajo la etiqueta de Compumax.

Compumax, directamente o a través de empresas intermediarias, le ha vendido a Computadores para Educar 447.000 millones de pesos en los últimos diez años. Casi medio billón de pesos.

La Contraloría investiga este contrato lesivo para el Estado y terriblemente perjudicial para 120.000 niños que seguramente ya no van a tener la oportunidad de tener un computador para aprender durante su vida escolar.

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Bonus track

Después de la advertencia de 6AM W sobre la posibilidad de que quedaran en libertad por vencimiento de términos los presuntos homicidas del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, hubo reacción en la rama judicial: La audiencia fue adelantada para el próximo miércoles 27 de mayo.

El joven fue asesinado a golpes cuando salía de una fiesta de Halloween. El crimen quedó grabado en cámaras de seguridad. Hay 19 testimonios identificando a los autores.

Mil gracias al señor juez por su decisión. La atención ciudadana evita la impunidad.

Escuche El Reporte Coronell en 6AM W de Caracol Radio:

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