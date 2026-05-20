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20 may 2026 Actualizado 12:33

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Presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno quedarían libres por vencimiento de términos

En un mes, el 20 de junio, los dos señalados homicidas van a quedar libres por vencimiento de términos.

Fiscalía imputa homicidio agravado a Juan Carlos Suárez por crimen de Jaime Esteban Moreno en Bogotá

Fiscalía imputa homicidio agravado a Juan Carlos Suárez por crimen de Jaime Esteban Moreno en Bogotá

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¿Recuerdan al joven Jaime Esteban Moreno, asesinado a golpes cuando salía de una fiesta de disfraces en una discoteca el Halloween del año pasado?

El crimen está probado en videos de cámaras de seguridad. Hay 19 testimonios que identifican a los homicidas. La Policía Judicial hizo su trabajo a tiempo. La Fiscalía cumplió con los términos de la investigación y radicó desde diciembre el escrito de acusación. El caso avanzaba en el juzgado 45 penal de Bogotá… pero el Consejo Superior de la Judicatura promulgó un acuerdo de descongestión y el caso pasó a otro juzgado.

Ayer había audiencia, pero no se celebró porque el juez estaba citado a capacitación electoral.

En un mes, el 20 de junio, los dos señalados homicidas van a quedar libres por vencimiento de términos.

Un crimen que presenció el país puede quedar en la impunidad.

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Daniel Coronell

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Daniel Coronell ha sido director de noticias de RCN, Noticias Uno y Noticias Univision, tiene un espacio...

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