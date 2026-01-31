Primicia: Congreso inicia elección del Contralor General y fija cronograma hasta agosto de 2026

Caracol Radio conoció en primicia la resolución con la que el Congreso de la República activó oficialmente el proceso para la elección del Contralor General de la República para el periodo 2026–2030, una de las decisiones institucionales más importantes en materia de control fiscal en Colombia.

Según el documento oficial, el Congreso abrió la convocatoria pública para elegir Contralor y designó a la Universidad de Cartagena como la institución de educación superior encargada de adelantar el proceso de selección, aplicar las pruebas de conocimiento y evaluar las hojas de vida de los aspirantes.

Fechas clave del proceso de elección del Contralor General

De acuerdo con el cronograma conocido por Caracol Radio, las inscripciones de los aspirantes estarán abiertas entre el 9 y el 12 de marzo de 2026. Una vez cerrada esta etapa, se iniciará la verificación de requisitos e inhabilidades por parte del Congreso.

La prueba de conocimientos, que es de carácter eliminatorio, se aplicará el 20 de abril de 2026. Los resultados definitivos se publicarán a finales de ese mes, dando paso a la valoración de hojas de vida y a la conformación de la lista de habilitados.

El calendario establece que al menos 20 aspirantes deberán superar las pruebas para avanzar a la siguiente fase del proceso, que incluye audiencias públicas ante una Comisión Accidental del Congreso y la conformación de una lista final de diez elegibles.

Elección del Contralor será en agosto de 2026

Según la resolución, la elección del Contralor General de la República en el Congreso en pleno está prevista para el 12 de agosto de 2026, fecha en la que senadores y representantes definirán quién asumirá el control fiscal del país durante el próximo periodo presidencial.

La decisión de iniciar este proceso y fijar un cronograma detallado se produce en medio de la expectativa política por el papel que tendrá la Contraloría en la vigilancia de los recursos públicos y en los grandes proyectos de inversión del Estado.

Con esta resolución, el Congreso marca el punto de partida de un proceso que estará bajo estricta observación de sectores políticos, académicos y de control, dada la relevancia del cargo y su impacto en la lucha contra la corrupción.

