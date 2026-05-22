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22 may 2026 Actualizado 13:56

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Tenemos en bodega una cantidad de computadores dañados, prueba de esa macrocorrupción: Oscar Sánchez

Óscar Sánchez, director ejecutivo de Computadores para Educar, sobre la corrupción: “Eso no se hace un día que alguien se levanta y decide ver cómo se gana una platica, no, eso es un proceso estructurado”

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Maria José Castro

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El Reporte Coronell reveló un escándalo de “macrocorrupción” en Computadores para Educar, revelando una trama de contratos lesivos para la nación que han resultado en la adquisición de equipos de muy mala calidad y ha afectado a 120.000 niños en Colombia.

Óscar Sánchez, director ejecutivo de Computadores para Educar, ofreció detalles sobre la situación, las acciones tomadas y la magnitud de un problema que se ha gestado a lo largo de más de una década.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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