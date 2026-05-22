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Tenemos en bodega una cantidad de computadores dañados, prueba de esa macrocorrupción: Oscar Sánchez

El Reporte Coronell reveló un escándalo de “macrocorrupción” en Computadores para Educar, revelando una trama de contratos lesivos para la nación que han resultado en la adquisición de equipos de muy mala calidad y ha afectado a 120.000 niños en Colombia.

Óscar Sánchez, director ejecutivo de Computadores para Educar, ofreció detalles sobre la situación, las acciones tomadas y la magnitud de un problema que se ha gestado a lo largo de más de una década.

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