Sogamoso impulsa la innovación educativa con nuevos laboratorios tecnológicos

Sogamoso

La secretaria de Educación de Sogamoso, Natalia Medina, anunció importantes avances en modernización educativa con la llegada de nuevas tecnologías a instituciones oficiales del municipio. En diálogo con Caracol Radio, la funcionaria destacó que este proceso busca fortalecer las habilidades en innovación y tecnología de los estudiantes, especialmente en zonas rurales.

Según explicó Medina, gracias a un trabajo articulado con el programa Computadores para Educar y la Secretaría de Tecnología e Innovación, tres instituciones educativas recibieron modernos laboratorios dotados con tableros digitales, impresoras 3D y kits de robótica. Las instituciones beneficiadas son Crucero, Marco Antonio Quijano Rico y Los Libertadores, siendo las dos primeras del sector rural. Además, docentes recibieron equipos de cómputo como reconocimiento a su participación en procesos de formación y en la ruta STEAM 2.0, que busca fortalecer los semilleros de investigación y proyectos escolares.

La secretaria aseguró que este proyecto continuará ampliándose a más colegios, con el propósito de cerrar brechas tecnológicas y mejorar la calidad educativa. “Este es un trabajo permanente que busca incentivar la formación docente y generar espacios innovadores que potencien las competencias de nuestros estudiantes”, afirmó.

Otro de los anuncios importantes es la llegada de Uniminuto al municipio durante este 2026, lo que ampliará la oferta de educación superior para jóvenes de Sogamoso y la provincia de Sugamuxi. La institución iniciará actividades en la sede de la institución educativa Los Libertadores y ofrecerá programas como psicología, licenciatura en educación física y mercadeo, entre otros.

También destacó que esta nueva universidad se suma a la presencia de instituciones como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, fortaleciendo las oportunidades académicas en la región. Finalmente, reiteró el llamado a los padres de familia para matricular a sus hijos, asegurando que aún hay cupos disponibles y que la meta es mantener altos niveles de cobertura y garantizar que todos los niños y jóvenes permanezcan en el sistema educativo.