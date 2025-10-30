Cerca de 2.000 estudiantes en Cartagena beneficiados con Laboratorio de Innovación Educativa STEM

En Colombia persisten brechas significativas en infraestructura tecnológica que limitan el acceso de los estudiantes a una educación digital de calidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Frente a este panorama, la alianza entre Primax Colombia y Computadores para Educar (CPE), programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), se consolida por quinto año consecutivo como un referente de colaboración entre el sector público y privado para reducir las brechas educativas y promover la equidad digital en el país.

En el marco del programa Energizando Sueños, ambas entidades beneficiaron este año a cerca de 2.000 estudiantes en Cartagena, Bolívar con la entrega de un Laboratorio de Innovación Educativa STEM, completamente equipado con impresora 3D y kits de robótica e ingeniería, diseñado para fomentar en los estudiantes habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Asimismo, el programa llegará a otras cinco instituciones en Coello (Tolima), Bucaramanga (Santander), Yumbo (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia) y Facatativá (Cundinamarca), ampliando su impacto en diferentes regiones del país mediante la entrega de equipos portátiles que fortalecerán los procesos de enseñanza en las aulas.

Primax continúa ampliando el alcance del programa con nuevas experiencias de aprendizaje. Este año, llevó un aula móvil STEM, un laboratorio sobre ruedas que visitó una de las instituciones beneficiadas en 2024, con el propósito de reforzar las prácticas de educación digital y promover el uso creativo de la tecnología.

Con esta iniciativa, Energizando Sueños reafirma su compromiso no solo con el acceso a herramientas tecnológicas en regiones donde las oportunidades siguen siendo limitadas, sino tambiéncon el fortalecimiento de los proyectos implementados en años anteriores.

“Cada entrega representa una oportunidad para cambiar el futuro de miles de niños y jóvenes. En Primax creemos que la energía también se transmite en forma de conocimiento. Por eso seguimos apostando por la educación como el motor que impulsa el progreso de las comunidades”, afirmó Juan José Martínez, presidente de Primax Colombia.

Desde 2021, esta iniciativa ha logrado impactar a más de 11.000 estudiantes en diversas regiones del país mediante la entrega de recursos tecnológicos, formación docente y experiencias de aprendizaje innovadoras. Durante este período, Primax ha entregado más de 400 computadores portátiles y ha impulsado la creación de tres laboratorios STEM, consolidando su compromiso con la educación digital y la reducción de brechas tecnológicas.

Con esta alianza, se demuestra que la cooperación entre el sector público y privado no es solo una estrategia, sino una acción transformadora capaz de cerrar brechas, empoderar comunidades y encender sueños en cada rincón del país.