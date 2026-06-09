¿Cómo van las elecciones en PERÚ? Último reporte de votos y perfiles de los candidatos

Los candidatos de la segunda vuelta presidencial de Perú en 2026, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori (Crédito: Klebher Vasquez/Anadolu via Getty Images)

Perú se encuentra en su último periodo para definir nuevamente a su presidente (el noveno en diez años), habiendo división interna en el país en medio del proceso de escrutinio que definirá el ganador próximamente.

¿Cómo van los resultados de las elecciones en Perú?

Los resultados de la segunda vuelta presidencial están siendo compartidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que es el organismo encargado de contabilizar los votos en tiempo real. El proceso investiga la cantidad de sufragantes en cada una de las 90.223 mesas habilitadas en el país.

La ONPE reporta llevar el 95.966% de las mesas contabilizadas, teniéndose de las 92.766 actas en el territorio una cifra de 89,019 contabilizadas, 1.547 para enviar al Jurado Electoral Especial (JEE) y 2.200 pendientes.

De esta manera, así van las votaciones:

Roberto Sánchez , del partido Juntos por el Perú, consolida un 50.055% de los votos totales, con 8’910.464.

, del partido Juntos por el Perú, consolida un de los votos totales, con 8’910.464. Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, cuenta con el 49.944% de los votos, teniendo 8’890,775.

Captura de pantalla del último reporte de elecciones presidenciales en Perú (Crédito: ONPE) Ampliar Captura de pantalla del último reporte de elecciones presidenciales en Perú (Crédito: ONPE) Cerrar

Esto significa que se ha cerrado la brecha entre los candidatos, habiendo una distancia de 19.689 votos entre ellos (0,11 del total porcentual). La tendencia muestra que la diferencia se estrecha levemente con cada actualización, quedando el resultado aún en incertidumbre. Quedan poco más de 2.000 actas restantes en proceso de incorporación y revisión ante los JEE.

¿Cuándo se conocerán los resultados oficiales?

Cabe aclarar que, aunque la ONPE difunde en tiempo real el avance oficial del conteo de la segunda vuelta, alcanzar el 100% de actas contabilizadas no implica que el país haya definido al presidente de manera oficial.

El cierre formal del proceso requiere una cadena de revisiones, resoluciones y proclamaciones que involucra a los Jurados Electorales Especiales (JEE)y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Asimismo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que los resultados finales se conocerían en un plazo máximo de 30 días, siendo la fecha oficial de asunción de cargos el 28 de julio de 2026, conforme lo dispone la Ley Orgánica de Elecciones.

Artículo 19o.- El Presidente y Vicepresidentes electos asumen sus cargos el 28 de julio del año en que se efectúe la elección, previo juramento de ley.

¿Quién es Roberto Sánchez?

Roberto Helbert Sánchez Palomino, de 57 años, estudió Psicología Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, y ejerció como psicoterapeuta individual y grupal en la década del 1990.

En su trayectoria política, fue congresista y exministro del comercio exterior en el periodo de Pedro Castillo, expresidente peruano condenado a 11 años y medio de cárcel por un intento fallido de golpe de Estado en 2022.

Entre sus principales propuestas, ofrece un programa centrado en el fortalecimiento de la educación pública y la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. También planteó reconocer formalmente a los mineros, vendedores informales y a los 10 millones de micro y pequeños empresariosdel país.

Uno de sus puntos más importantes es impulsar una Asamblea Constituyente por medio de un referendo para reemplazar la constitución de 1993, promulgada por el expresidente Alberto Fujimori que establecía políticas neoliberales, las cuales reprueba el candidato.

Otra de sus principales consignas es la liberación de Castillo, a quien considera víctima de un “complot golpista”.

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¿Quién es Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (quien mandó entre 1990 hasta el 2000), es una administradora de empresas formada en la Universidad de Stony Brook, Estados Unidos.

Tiene una larga trayectoria política, pues fue primera dama de 1994 al 2000; congresista de Perú entre 2006 y 2011 y varias veces candidata a la presidencia. Esta es su cuarta postulación.

Proviene del partido Fuerza Popular, formado por ella misma en 2009 para defender el legado de su padre y que hoy tiene 20 de los 130 asientos del Congreso, la bancada más numerosa en el actual Parlamento.

La candidata, de 51 años, se presenta como la opción para derrotar a las bandas de extorsionadores y sicarios del país por medio de su plan de gobierno “Perú con orden”.

Su principal propuesta se basa en una respuesta de alto impacto a la inseguridad, que diagnostica como el principal problema del país. Su propuesta central es la creación de Centros de Comando y Videovigilancia (C5i) interconectados en las 24 regiones, con mapas del delito en tiempo real e inteligencia artificial predictiva.

Aunque condenado y extraditado internacionalmente por violaciones de derechos humanos y corrupción, Alberto Fujimori es considerado artífice de la derrota del movimiento maoísta Sendero Luminoso, considerado una de las guerrillas más cruentas de América.

“Nuestro país necesita orden. Y eso ya lo hemos logrado” en los años 1990, dijo Keiko Fujimori durante un reciente debate televisado.

Por otro lado, es una gran defensora de la austeridad y el respeto a la propiedad privada. Se compromete a reducir el déficit fiscal al 1% del PBI al 2031.

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