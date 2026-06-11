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Procuraduría suspendió a Agmeth Escaf de su cargo hasta después de la segunda vuelta presidencial

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el representante a la Cámara Agmeth José Escaf Tijerino y decretó su suspensión provisional del cargo hasta el próximo 21 de junio de 2026, fecha en la que se realizará la segunda vuelta presidencial.

La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción tras una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, quien cuestionó unas declaraciones emitidas por el congresista durante una entrevista.

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¿Cuáles fueron las declaraciones que originaron la investigación?

Según el expediente, Escaf se refirió al candidato presidencial Abelardo De La Espriella con expresiones que la Procuraduría considera potencialmente irrespetuosas.

La investigación se centra en declaraciones realizadas el 9 de junio de 2026 durante una entrevista donde el representante habría afirmado que el aspirante presidencial “se está comportando como (…) como lo decimos, como la perra de los Estados Unidos, como se comporta muchísima gente frente a este tipo de situaciones (…)Aquí es muy bravito, muy gritoncito y demás, pero se tiene que arrodillar ante Estados Unidos"

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Documento de la Procuraduría que suspende a Agmeth Escaf