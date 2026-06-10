Por 19 horas se irá el agua en 5 comunas de Medellín durante el puente festivo

Medellín

Empresas Públicas de Medellín anunció que tendrá labores de mantenimiento en las redes de acueducto, lo que obligará al corte del servicio en algunos horarios, especialmente en el occidente de la ciudad.

Corte de este jueves, 11 de junio

Este jueves, el servicio se interrumpirá en los barrios que se abastecen del tanque El Cucaracho, como Juan XXIII, La Quiebra, La Pradera, Metropolitano, Olaya Herrera, Pajarito, Santa Lucía, Santa Margarita, Santander.

El servicio en esta zona de la ciudad se interrumpirá en la noche del jueves, 11 de junio, y por unas 7 horas, entre las nueve de la noche y las cuatro de la mañana del viernes, 12 de junio.

Corte de 19 horas

EPM indicó que durante este fin de semana se tendrá un corte en el servicio de acueducto por 19 horas entre las seis de la tarde del domingo, 14 de junio, y la una de la tarde del lunes festivo.

Debido a algunas intervenciones que se deben adelantar en los barrios que atiende el tanque Nutibara, se suspenderá el acueducto en gran parte de la zona céntrica y el occidente de la ciudad.

5 comunas afectadas

Este corte afectará a barrios de las comunas de La Candelaria, Laureles – Estadio, El Poblado, Guayabal y Belén.

Barrios afectados en el centro

Los barrios que tendrán cortes en el centro de la ciudad son el Barrio Colón, San Diego, Calle Nueva, Centro Administrativo La Alpujarra y el Perpetuo Socorro.

Afectaciones en Laureles - Estadio

Los barrios que no tendrán servicio de acueducto por 19 horas en esta zona de la ciudad son Naranjal, San Joaquín, Conquistadores, Bolivariana, Laureles, Lorena, Florida Nueva, El Velódromo, Unidad Deportiva Atanasio Girardot y la Universidad Pontificia Bolivariana.

Corte de agua en El Poblado

EPM indicó que son tres barrios los que se verán afectados en la comuna de El Poblado con este corte; serán Barrio Colombia, Manila y Villa Carlota.

En la comuna de Guayabal también habrá corte

El servicio de acueducto tendrá interrupción este domingo y lunes festivo en barrios como Campo Amor, Parque Juan Pablo II, Santa Fe, Tenche y Trinidad.

En Belén se irá el agua

En esta zona del occidente de Medellín se tendrán cortes en el barrio Belén Granada, Las Playas, San Bernardo, El Nogal, Los Almendros, Fátima, Rosales y Cerro Nutibara.

Empresas Públicas de Medellín anunció que se tendrá un suministro de agua potable por medio de carrotanques en los sectores afectados.

Cortes en el norte de Medellín y sur de Bello

EPM también adelanta cortes en el servicio de acueducto entre las diez de la noche y las cuatro de la mañana de todos los días de esta semana en los barrios que atiende el tanque de París.

Esta medida obedece a la atención de conexiones no autorizadas que efectúa EPM en esta zona del Valle de Aburrá.

Barrios afectados en Medellín

En la capital antioqueña, esta determinación afecta los barrios El Triunfo del corregimiento de San Cristóbal, El Progreso Número 2, Mirador del Doce, Picachito, Picacho.

En Bello

En esta localidad del norte del Valle de Aburrá se afecta el servicio en el barrio París.