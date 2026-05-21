No se alcanzará a hacer todo lo que falta: papá de Juan Esteban Moreno por vencimiento de términos

No se va a alcanzara hacer todo lo que falta: Jaime Alberto Moreno, papá de Juan Esteban Moreno

En los micrófonos de 6AM W con Julio Sánchez Cristo, Jaime Alberto Moreno, padre de Jaime Esteban Moreno, el joven que fue asesinado el pasado 31 de octubre en la localidad de Chapinero, lamentó que los asesinos de su hijo puedan quedar libres por vencimiento de términos.

“El 9 de junio no se va a alcanzar a hacer todo lo que falta, y si eso no se hace, si no se instaura el juicio, quedan en libertad los asesinos que están capturados. Porque recuerden que a la determinadora Kleydermar Paola Fernández no ha sido posible capturarla; ella es de nacionalidad venezolana y, pues, no la hemos encontrado”, dijo Moreno.

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Así mismo, Moreno aseguró que han estado muy cercanos al proceso judicial para que se haga justicia tras la muerte de su hijo.

“En el momento de la captura, la Fiscalía dejó libre a la determinadora y al otro asesino. Después que se dictaron las órdenes de captura, el segundo asesino fue capturado, se entregó en Cartagena por la presión de la Fiscalía y la Policía. La determinadora, no ha sido posible encontrarla, ella desde que se dictó la orden de captura está prófuga, no la hemos encontrado”, agregó.

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Sumado a esto, Moreno aseguró que el proceso se empezó a entorpecer cuando pasó a descongestión judicial.

“Teníamos audiencia el 28 de abril y al darse el 22 de abril este cambio, pues, el juez asignado a ese juzgado de descongestión, pues, no tenía conocimiento del caso para poder adelantar la audiencia que seguía. Al darse el cambio, el juez decide aplazar la audiencia y la programa para el día de antier, para el 19 de mayo, y ya el 19 de mayo, pues, ya teníamos los tiempos muy contados, porque esto tiene un vencimiento de términos después del escrito de acusación, tiene 120 días, y ya con las demoras que se han dado por parte de la defensa, ese plazo se cumple el 20 de junio”, aseveró.

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Finalmente, Moreno confirmó que el juez asignado no pudo estar en la audiencia porque fue citado al proceso de escrutinio electoral y tenía la capacitación ese día.

“Ya al darse eso, nos dice la secretaria del juzgado que el juzgado de descongestión estaba muy congestionado con la cantidad de procesos que les habían pasado, todos con inminente vencimiento de términos, y los programa para el 23 de junio, frente a lo cual los abogados de víctimas y la Fiscalía le hacen saber a la secretaria del juzgado que eso era imposible porque se iba a vencer, y nos da una audiencia para el 9 de junio”, concluyó.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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