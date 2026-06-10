Denuncia por prevaricato a Gloria Arizabaleta tras ordenar suspensión a presidente Petro de su cargo

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La representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta Corral fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por presunto delito de prevaricato, luego de haber ordenado una suspensión provisional al presidente Gustavo Petro dentro de una investigación por supuesta e indebida participación en política.

Esta denuncia fue presentada por el abogado y exministro Luis Felipe Henao Cardona ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, instancia para investigar a los congresistas.

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De acuerdo con la solicitud del abogado, la congresista Arizabaleta no tiene competencia para tomar una decisión de esa magnitud y que la Constitución establece un procedimiento especial para cualquier medida que afecte el ejercicio del cargo del presidente de la República.