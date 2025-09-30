100 nuevos computadores portátiles fueron entregados a dos instituciones educativas de Mahates

Cartagena

El municipio de Mahates dio un nuevo paso en el fortalecimiento tecnológico de la educación con la entrega de 100 computadores portátiles a estudiantes de la Institución Educativa de Evitar y la Institución Técnico Agropecuaria Benkos Biohó de Palenque, gracias a la gestión realizada ante el programa Computadores para Educar del Ministerio de las TIC.

Esta iniciativa se enmarca en la línea de fortalecimiento tecnológico del sector educativo, que en 2024 ya había dotado a las instituciones educativas del municipio con 100 tabletas con material académico, adquiridas con recursos de Regalías Municipales.

El alcalde Agustín Palomino destacó que esta entrega representa un avance significativo en el propósito de garantizar igualdad de oportunidades a los niños y jóvenes del territorio.

“Hoy reafirmamos que la educación es nuestra prioridad. Estos computadores son más que equipos, son herramientas para abrir caminos de aprendizaje, investigación y creatividad. Queremos que nuestros estudiantes de Mahates, de los corregimientos de Evitar y de Palenque, tengan las mismas oportunidades que cualquier joven del país para construir un mejor futuro”, expresó el mandatario.

Palomino subrayó además que este esfuerzo hace parte de una visión de largo plazo para cerrar brechas digitales en la ruralidad:

“En Mahates estamos convencidos de que invertir en tecnología es invertir en el progreso. Con estas entregas seguimos avanzando hacia un municipio con escuelas más fuertes, donde la conectividad y la innovación sean parte del día a día de nuestros niños”, agregó.

Con estas dotaciones, la Alcaldía de Mahates consolida una ruta de modernización en el sistema educativo local, fortaleciendo el acceso a la tecnología y garantizando que la niñez y la juventud cuenten con las herramientas necesarias para aprender, crecer y transformar su realidad.