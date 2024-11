El caso de presunta corrupción que se investiga en Computadores Para Educar

UNIDAD INVESTIGATIVA

Caracol Radio estableció que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría indagan por lo que sería un nuevo escándalo de corrupción en la contratación estatal.

Tras una auditoría, el nuevo director del programa Computadores para Educar descubrió que a los niños y colegios de las zonas más apartadas del país les entregaron durante los últimos cuatro años, computadores portátiles inservibles. Hay varios contratos que suman algo más de $183 mil millones que ahora están en la lupa de las autoridades.

Los colegios públicos beneficiarios de este programa recibieron equipos con múltiples fallas, en uno de los contratos se compraron 60 mil computadores portátiles que deberían ser nuevos, costaron $45 mil millones, pero ahora deben ser reemplazados porque resultaron defectuosos.

“Y estamos hablando de que estos 60 mil equipos hemos recibido a través de las líneas de atención algo que puede sumar algo más de 30 mil fallas en los equipos lo cual no tiene ninguna presentación porque estamos hablando de equipos de cómputo nuevos, equipos que se entregan en la región y equipos que en esa magnitud no tiene por qué presentar ese nivel de fallas”, dijo a Caracol Radio, Felipe Olaya, nuevo director del programa Computadores Para Educar.

Computadores para Educar es un programa del gobierno Nacional que impulsa la innovación educativa, mediante el acceso, uso y apropiación de la tecnología en las sedes educativas del país.

El nuevo director de este programa Felipe Olaya, comenzó a sospechar cuando los reportes parecían casi perfectos, pero al momento de visitar los colegios, la ola de quejas no coincidía con el papel.

El “zar” de los contratos en Computadores Para Educar

Selcomp Ingeniería es el proveedor y Compumax el fabricante que desde el año 2020 Computadores para Educar les ha adjudicado todos los contratos para la compra de equipos portátiles.

La orden de compra 54375 de agosto 31 de 2020 le compró a ese proveedor 83.184 equipos por un valor inicial de $59.670 millones. Dos meses después, el 2 de octubre de 2020 se hizo una adición al contrato para comprar otros 13.172 computadores portátiles por un valor de $9.448 millones.

El segundo contrato data del 03 de marzo de 2021, la orden de compra 66460 adquirió 69.171 computadores portátiles por un valor de $57.660 millones. El 0proveedor de nuevo Selcomp Ingeniería y el fabricante Compumax.

Tercer contrato: Para el año 2022 la orden de compra 101210 con fecha del 12 de diciembre adquirió 40 mil computadores portátiles por $30 mil millones, el 8 de febrero se le hizo una adición de 20 mil equipos por $15 mil millones.

En septiembre 28 del año 2023 se firmó la orden de compra 116675 para adquirir 7.729 computadores por un precio de $5.294 millones, ese contrato tuvo una adición para comprar 1.952 equipos por $1.337 millones

Ese mismo día (septiembre 28 de 2023) se firmó otra orden de compra directa 116679 cuyos beneficiarios, de nuevo, fueron Selcomp Ingeniería y el fabricante Compumax para adquirir 6.386 portátiles, la diferencia entre una y otra era el tamaño de la pantalla.

En total entre 2020 y 2023 Computadores para Educar adjudicó cinco órdenes de compra con tres adiciones a los mismos contratistas para adquirir 241.594 equipos portátiles por valor de $183.705 millones.

“Y lo que más me extrañó cuando llegué a Computadores para Educar es por qué en vigencias anteriores, quienes estaban de Computadores no habían hecho nada, por qué no iniciaron acciones legales a garantizar la calidad de estos equipos y buscar el preservar el patrimonio que videntemente presentan fallas”, indicó Olaya.

Los computadores inservibles

De todas las órdenes de compra a Selcomp Ingeniería y el fabricante Compumax, la más cuestionable para las autoridades es la 101210 de 2022. De los 60 mil portátiles comprados la mitad no sirvió.

Desde el inicio de esa compra las especificaciones técnicas de los equipos no contaron con un nivel de detalle adecuado, se manejó la adjudicación por menor precio (lo más barato) y se favoreció a marcas que no cumplen con estándares ambientales exigentes.

¿Qué dice el fabricante?

En un oficio de cuatro páginas el gerente de Compumax dijo que al hacer el análisis se determinó que no las fallas no se presentan en la totalidad de los equipos, sino que es aleatorio.

Pero como propuesta ofrece cambiar los discos duros de los 60 mil computadores portátiles que se suponía eran nuevos.

“Esos computadores tienen un problema y lo que no se compadece es que, si son equipos nuevos no deberían tener ningún tipo de problema y menos en una cantidad de estas…”

Procesos ante las autoridades

De las cinco mega compras, este año se inició un proceso sancionatorio al contratista por la polémica orden de compra de los 60 mil computadores, las otras cuatro están en proceso de documentación, pero ya se sabe que en las compras de 2021 ya no se podrán interponer acciones legales porque las administraciones anteriores dejaron vencer los plazos contractuales para iniciar acciones administrativas, lo que podría traducirse a un detrimento patrimonial.