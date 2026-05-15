Desde Boyacá el presidente Gustavo Petro convocó a los colombianos a dos momentos constituyentes

El presidente Gustavo Petro Urrego hizo estos anuncios durante su visita al municipio de Cubará, Boyacá / Foto: Ministerio del Interior.

Cubará

Durante el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional al pueblo indígena U’wa, en Cubará, Boyacá el presidente Gustavo Petro convocó a los colombianos a coordinarse para iniciar dos momentos constituyentes.

“Coordinación entre todo el movimiento campesino que se ha fortalecido en este gobierno, las organizaciones indígenas del país, las comunidades afrodescendientes, los campos de Colombia deben coordinarse de inmediato. Citar una gran asamblea de organizaciones para iniciar por encima de cualquier diferencia étnica territorial, u organizativa o política, la gran coordinación del mundo rural, campesino, indígena y afrodescendiente de Colombia y de ahí organizar dos momentos, le voy a llamar así, constituyentes”.

El primero tiene que ver con las elecciones presidenciales, dijo Petro.

“El primero es decidir si el próximo Gobierno es de los desalojadores de la tierra o es del campesinado, indígenas, afros y del pueblo trabajador de Colombia”.

El segundo momento tiene que ver, según el presidente de la república con una decisión de la Corte Suprema de Justicia que bloquea el cumplimiento del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.

“El segundo momento constituyente una vez se haya decidido el Gobierno de Colombia por el pueblo de Colombia y nadie más que es la movilización rural de Colombia por el derecho a la tierra, la cultura y por derogar la decisión judicial de la Corte Suprema”.

Recordó el presidente, Gustavo Petro que se debe hacer la Reforma Agraria para beneficiar a miles de campesinos.

“La decisión judicial que hoy ha tomado la corte, de tal manera que se cumpla la declaración unilateral de Estado ante Naciones Unidas que hace obligatorio el tratado de paz cuyo primer punto es que en Colombia deba haber una reforma agraria alrededor de 3´000.000 de hectáreas y la titulación de 7´000.000 de hectáreas en Colombia solo se va a lograr con la movilización plena de miles de campesinos, indígenas, afrodescendientes y el mismo pueblo trabajador urbano y rural al que se le quiere quitar su derecho a la pensión. El presidente de Colombia, en ejercicio los convoca a este momento constituyente en donde no vamos a permitir retroceder a 1886, sino que vamos a avanzar en el siglo 21 en que la gente del mundo rural tenga derecho a la propiedad de la tierra, tal como ordena la Constitución actual y los tratados internacionales de derechos del campesinado y de las poblaciones indígenas del mundo y por tanto, de Colombia”.

La Corte Suprema de Justicia le salió al paso a las críticas que desde Cubará, Boyacá hizo el presidente, Gustavo Petro a un pronunciamiento que, según el jefe de Estado, le cierra el camino a la Reforma Agraria.

Asegura la Corte que, “el concepto emitido por la Sala Civil ante la Cámara de Representantes sobre el rol de las autoridades administrativas y los jueces de tierras en la adjudicación de los terrenos baldíos”.

Dice la Corte que, “la adjudicación por parte de la Agencia Nacional de Tierras no ha sido cuestionada por ellos, pero expresa preocupación frente al hecho de los jueces agrarios queden relegados en procesos de recuperación de tierras indebidamente ocupadas o apropiadas”.