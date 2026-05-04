Asamblea Nacional Constituyente: ¿cuántas firmas y dinero han recolectado?

La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea nacional constituyente gira en torno de una polémica completa que comenzó por la idea del mandatario de agregarle dos capítulos a la Constitución de 1991: el capitulo de las reformas sociales que no dejaron aprobar en el congreso y el capítulo del camio del sistema política, con el propósito de cambiar la corrupción y dejarla en el pasado.

Pero, ¿cómo avanza el trabajo de este comité recolector de firmas?, que fue avalado por la Registraduría desde finales de enero y está compuesto por 9 integrantes, quienes están tras la tarea de recolectar el 5% del censo electoral, es decir más de 2 millones de firmas válidas.

¿Cuántas firmas han recolectado?

Desde enero hasta la fecha presente, ya han logrado recolectar alrededor de 900.000 firmas, durante los recorridos en regiones como Arauca, Bolívar, Chocó, Leticia, Amazonas, Mitú, Vaupés, La Guajira, entre otras, recogidas especialmente en las comunidades campesinas y en zonas rurales del país.

Este comité compuesto por 9 personas, entre ellos mauricio wouriyu, quien confirmó que la situación del país implica la adecuación de la Constitución de 1991 y no la derogará ni la cambiará.

¿Cuenta de ahorros para la Constituyente?

El jueves una publicación del presidente Petro sorprendió a todos, pues se trataba de un número de cuenta de ahorros para las donaciones para el comité que promueve la constituyente.

Desde ese día, ya han logrado recaudar alrededor de $35 millones, entre donaciones de hasta 1000 pesos, hasta 300.000 pesos y mucho más.

Esta cuenta, tiene un tope para utilizar de hasta $2.060 millones, que es el máximo legal para hacer la recolección de firmas según la Registraduría, y será utilizado para impresión y gastos necesarios de este comité recolector.

Según el presidente, será el 20 de julio el día que esperan presentar las firmas ante la nueva legislatura, como lo confirmó el presidente Gustavo Petro.