Seis directivos de la Cámara de Comercio siguen sancionados por incumplir orden de juez

La justicia ratificó las sanciones impuestas a varios integrantes de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tunja por incumplir una orden judicial relacionada con la restitución laboral de John Jairo Martínez Álvarez. Mediante providencia del 3 de junio de 2026, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Tunja confirmó en grado de consulta la decisión adoptada el pasado 25 de mayo por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad, que declaró en desacato a seis directivos de la entidad por no acatar plenamente el fallo de tutela emitido el 13 de abril de este año.

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El proceso se originó luego de que la justicia tutelara los derechos fundamentales de Martínez Álvarez y ordenara su reintegro al cargo de Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja o a otro de igual o superior jerarquía. Aunque la entidad informó haber realizado ajustes en su estructura organizacional, modificaciones al manual de funciones y la elaboración de un contrato laboral con efectos retroactivos, el despacho judicial concluyó que las medidas adoptadas no representaban un cumplimiento efectivo e integral de la orden impartida, razón por la cual mantuvo las sanciones de multa y arresto impuestas a los directivos responsables.

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La decisión confirmada recae sobre los miembros principales de la Junta Directiva Aida Milena Leguizamón Lesmes, José Israel Romero Alvarado, Rafael Humberto Cortés Páez, Euclides Rivera Murillo, Melquicedec Galindo Tovar y Juan Camilo Ojeda Camacho. Además, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito exhortó al juez de primera instancia para que continúe adelantando las actuaciones necesarias encaminadas a lograr el cumplimiento del fallo de tutela, en caso de persistir el desacato.

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Por desacatar una orden judicial, los seis directivos fueron castigados con multas de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes y 20 días de arresto cada uno. El expediente regresará ahora al despacho de origen para continuar el trámite correspondiente frente a las sanciones ratificadas.