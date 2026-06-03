Boyacá promueve acciones ambientales durante la Semana del Ambiente

Semana Ambiental, una estrategia que busca promover acciones ciudadanas para la protección de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático. Las jornadas incluyen foros académicos, recorridos ambientales, actividades de movilidad sostenible y campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad.

La secretaria de Ambiente de Boyacá, Zoraida Ríos, destacó que el departamento posee una riqueza ambiental que requiere mayores esfuerzos de conservación. La funcionaria hizo referencia a recientes registros de fauna silvestre, entre ellos la presencia de un puma en el Parque Nacional Natural Pisba y el avistamiento de cóndores en zonas de páramo. «...Es algo mágico lo que tenemos en nuestro departamento, nuestros tesoros naturales...», afirmó.

Según explicó Ríos, la estrategia institucional busca enfatizar la importancia de las acciones individuales en la protección de los ecosistemas. «...Las acciones individuales y colectivas son lo que van a contribuir a esta protección de nuestros recursos naturales...», señaló. La funcionaria destacó además el trabajo de propietarios de reservas naturales de la sociedad civil que han dedicado años a la conservación de bosques y fuentes hídricas en diferentes provincias del departamento.

Dentro de la programación también se desarrollaron actividades relacionadas con movilidad sostenible y cambio climático. La secretaria informó que se realizó un ciclopaseo para promover la reducción de emisiones y anunció una jornada voluntaria de ahorro energético. «...Hoy de siete a ocho de la noche tenemos la hora del apagón, que es voluntaria...», indicó, invitando a la ciudadanía a participar en acciones orientadas a disminuir la huella de carbono.